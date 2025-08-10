Η δυσοίωνη πρόβλεψη του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 που αφήνει τους οπαδούς του δυσαρεστημένους.

Ο Μαξ Φερστάπεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος για το υπόλοιπο της σεζόν στη Formula 1, εκτιμώντας πως η Red Bull Racing δεν θα καταφέρει να σημειώσει άλλη νίκη το 2025.

Η τολμηρή πρόβλεψη του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή ήρθε μετά από ένα από τα χειρότερα Grand Prix του φέτος. Στο Χανγκάρορινγκ, ο Ολλανδός κατέγραψε τον χειρότερο φετινό του χρόνο στις κατατακτήριες (8ος) και τερμάτισε μόλις 9ος, πίσω από τον τέως teammate του, Λίαμ Λόσον. Επιπλέον ήταν σχεδόν ένα γύρο πίσω από τον νικητή του αγώνα, Λάντο Νόρις με McLaren.

Onwards to Zandvoort (after a lil' summer break) 🚶‍♂️ pic.twitter.com/XhoSZs7fnK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 5, 2025

Ένας απαισιόδοξος Φερστάπεν

Μετά τον αγώνα στην Ουγγαρία ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν, ρωτήθηκε για το αν πιστεύει πως θα κερδίσει και πάλι αγώνα στο φετινό πρωτάθλημα.

«Όχι δεν το πιστεύω με τον τρόπο που αποδίδουμε τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι’ αυτό. Θα μπορούσα να θυμώσω, αλλά αυτό δεν θα κάνει το μονοθέσιο πιο γρήγορο», ανέφερε ο Ολλανδός.

Δεν λειτουργεί κανένα πείραμα

Παρά το γεγονός ότι έχει ήδη δεσμευτεί με τη Red Bull Racing και για το 2026, ο Ολλανδός παραδέχθηκε ότι «τίποτα δεν δουλεύει» στην προσπάθεια της ομάδας να λύσει τα προβλήματα του RB21.

«Δοκιμάσαμε πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά προς το παρόν τίποτα δεν αποδίδει. Φυσικά, έχω κάποιες ιδέες, αλλά δεν μπορώ πάντα να μιλάω ανοιχτά γι’ αυτές. Θα περιμένουμε και θα αναλύσουμε τα πάντα μετά το Σαββατοκύριακο. Στο τέλος, δεν πονάει και τόσο πλέον γιατί δεν παλεύουμε για κάτι συγκεκριμένο φέτος».

Μιλώντας στο Sky Sports F1, ο Φερστάπεν περιέγραψε την εμπειρία του στην Ουγγαρία: «Ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Ελάχιστη πρόσφυση στο μονοθέσιο και δεν μπορούσαμε να βρούμε λύσεις. Είναι περίπλοκο να το εξηγήσω. Δυστυχώς, τίποτα δεν δούλεψε. Στο Σπα ήμασταν πολύ πιο ανταγωνιστικοί. Ξέρω ότι δεν είμαστε στο επίπεδο της McLaren, αλλά εκείνοι έχουν κάνει επίσης πολύ καλή δουλειά φέτος».

