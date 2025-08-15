Σαν Σήμερα: Το κοινό της Αυστρίας έζησε ένα από τα καλύτερα photo-finish στην ιστορία της F1 (vid)

Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν όπως κάθε μέρα τα κυριότερα.

Ημέρα που σημειώθηκαν πολλά ρεκόρ η σημερινή στον κόσμο της Formula 1 με οδηγούς να παίρνουν επίσης για πρώτη φορά στην καριέρα τους πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Από την ιστορική νίκη του Ντέιμον Χιλ μέχρι και την εξασφάλιση ενός ακόμη τίτλου από τη Scuderia Ferrari. Στο MotoGP θα παραμείνουμε για μία ακόμη ημέρα στην πίστα του Μπρνο της Τσεχίας.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/8, στον μαγικό κόσμο της Formula 1 και των αγώνων ταχύτητας.

Σαν σήμερα το 1971, έχοντας κάνει την έκπληξη «κλέβοντας» την pole position από τον Τζάκι Στιούαρτ, ο Τζο Σιφέρ κατέκτησε την δεύτερη και τελευταία του νίκη στην F1 οδηγώντας μια BRM P160 στο GP Αυστρίας. Στον 36ο γύρο, ο αγώνας του Στιούαρτ τελείωσε με μια άσχημη σύγκρουση, όπου ο Σκοτσέζος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Όμως με την εγκατάλειψη του Τζάκι Ιξ εξασφάλισε και μαθηματικά τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο του, με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν.

Σαν σήμερα το 1976, έλαβε χώρα το GP Αυστρίας της F1, με την Ferrari να απουσιάζει έπειτα από το εφιαλτικό ατύχημα του Νίκι Λάουντα στο Νίρμπουργκρινγκ. Στον αγώνα αυτό γράφτηκε ιστορία, καθώς ο Τζον Ουάτσον κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη Formula 1 και την πρώτη (και μοναδική) της διάσημης Team Penske στο πρωτάθλημα. Δεύτερος ήταν ο Ρόνι Πέτερσον και τρίτος ο Τζόντι Σέκτερ.

Σαν σήμερα το 1982, ο αείμνηστος Έλιο Ντε Άντζελις επικράτησε του Κέκε Ρόσμπεργκ στο επικό photo finish του GP Αυστρίας για μόλις 0,050 δευτερόλεπτα. Οι δυο τους έδιναν μάχη στους τελευταίους γύρους έπειτα από τις εγκαταλείψεις μονοθεσίων με κινητήρες τούρμπο. Ο Ντε Άντζελις είχε την πρωτοπορία και άντεξε στην πίεση του Φινλανδού, για να πανηγυρίσει μια φοβερή νίκη.

Σαν σήμερα το 1993, ο Ντέιμον Χιλ κέρδισε το GP Ουγγαρίας για την παρθενική του νίκη στην F1 και έγινε ο πρώτος γιος ενός παγκόσμιου πρωταθλητή που κατάφερε κάτι τέτοιο. Ο Ρικάρντο Πατρέζε τερμάτισε δεύτερος με μια Benetton για το 37ο και τελευταίο βάθρο της καριέρας του, ενώ ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση, στο μοναδικό του βάθρο στη σεζόν με τη Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα το 1999, ο τότε πρωταθλητής Μίκα Χάκινεν κατέκτησε τη νίκη στο GP Ουγγαρίας για την McLaren, εκκινώντας από την pole position. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη του Φινλανδού στη σεζόν και πέμπτη για την ομάδα του. Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ τον ακολούθησε στη δεύτερη θέση για ένα εύκολο 1-2 της McLaren, με τους οδηγούς της να πλαισιώνονται στο βάθρο από τον Έντι Ιρβάιν της Ferrari. Ο Ιρλανδός διεκδικητής του τίτλου έδινε μάχη με τους οδηγούς της McLaren έχοντας καλύτερη στρατηγική, ωστόσο ένα λάθος του στη στροφή 5 τον περιόρισε τρίτο.

Σαν σήμερα το 2004, η ασταμάτητη Ferrari έκανε για έβδομη φορά το 1-2 και ο Μίκαελ Σουμάχερ ξεπέρασε άνετα τον Ρούμπενς Μπαρικέλο στο GP Ουγγαρίας για την 12η νίκη του στη σεζόν. Παράλληλα κατέγραψε το πέμπτο και τελευταίο του Grand Chelem στην F1. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Ferrari εξασφάλισε και μαθηματικά τον έκτο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο της στους κατασκευαστές. Τους δύο οδηγούς της ιταλικής ομάδας πλαισίωσε στο βάθρο ο Φερνάντο Αλόνσο της Renault.

Σαν σήμερα το 2010, ο Χόρχελ Λορένθο έκανε επίδειξη δύναμης στο Μπρνο της Τσεχίας και συνέχισε τη σχεδόν τέλεια χρονιά του στο MotoGP, φτάνοντας τις 7 νίκες στους 10 αγώνες στη σεζόν. Δεύτερος ήταν ο Ντάνι Πεντρόσα και τρίτος ο Κέισι Στόνερ.

Φωτογραφίες: f1/Χ