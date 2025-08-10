Οι τελευταίοι 10 αγώνες της φετινής σεζόν της Formula 1 αναμένονται έντονοι και γεμάτη μάχες, ενώ οι δύο οδηγοί της McLaren θα παλέψουν για τον τίτλο.

Παρά την κυριαρχία της McLaren στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2025, ο επικεφαλής της ομάδας Αντρέα Στέλα τονίζει πως η πορεία προς τον τίτλο δεν είναι δεδομένη. Αντιθέτως, πιστεύει ότι τόσο η Ferrari, όσο και η Mercedes, αλλά και ο Μαξ Φερστάπεν θα αποτελέσουν ισχυρούς ανταγωνιστές στη συνέχεια της σεζόν.

Η βρετανική ομάδα έχει κατακτήσει 11 νίκες στους 14 πρώτους αγώνες της χρονιάς, εκ των οποίων οι επτά ήταν 1-2, ωστόσο η κυριαρχία της δεν ήταν απολύτως αδιαμφισβήτητη. Ο Μαξ Φερστάπεν έχει πάρει δύο νίκες ενώ ο Τζορτζ Ράσελ μία στη φετινή σεζόν. Επιπλέον δύο από τους τρεις Αγώνες Σπριντ έχουν κερδηθεί από τους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

Η McLaren νιώθει την πίεση των αντιπάλων της

Ο επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα, μίλησε για τους αντιπάλους της McLaren, εστιάζοντας αρχικά στη βελτίωση της Scuderia Ferrari.

«Η Ferrari ήταν ανταγωνιστική στους τελευταίους αγώνες. Ήταν δυνατή στο στεγνό στο Σίλβερστοουν και επίσης στο Βέλγιο. Αν και δεν το έδειξαν απόλυτα, ήταν εκεί. Στις κατατακτήριες της Ουγγαρίας ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν ρυθμό για την pole. Και στον αγώνα, δεν κρατούσαμε κάτι πίσω στο πρώτο stint – προσπαθούσαμε να πιέσουμε όσο πιο πολύ γινόταν, και ο Leclerc διαχειριζόταν τον ρυθμό από την κορυφή με σχετική άνεση. Οπότε δεν με εξέπληξε. Πιστεύω ότι η Ferrari θα είναι διεκδικήτρια νικών στη συνέχεια της σεζόν», σχολίασε μετά το GP Ουγγαρίας.

Ο Στέλα υπογράμμισε ότι σε κάθε αγώνα από εδώ και στο εξής, η McLaren θα πρέπει να υπολογίζει σοβαρά τον ανταγωνισμό: «Σε κάθε Grand Prix, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τη Ferrari, τη Mercedes και – ακόμα κι αν σήμερα ήταν εκτός ρυθμού τον Μαξ, που σίγουρα θα επιστρέψει και θα διεκδικήσει νίκες. Δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο στη Formula 1. Αυτό ακριβώς είπαμε και στο briefing μας μετά τις κατατακτήριες. Και θα συνεχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε όσο προχωρά η σεζόν».

Η Ferrari συμφωνεί με τη McLaren

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, δεν διέψευσε τα λεγόμενα του Στέλα. Ωστόσο επισήμανε πως η McLaren διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: σταθερότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουμε τι θα γίνει στους επόμενους αγώνες. Αλλά τουλάχιστον στα δύο τελευταία GP – στο Σπα και στην Ουγγαρία είχαμε καλό ρυθμό. Είμαστε πιο συνεπείς στη διαχείριση των ελαστικών και αν έχουμε καλή απόδοση στις κατατακτήριες, μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε».

Ωστόσο, παραδέχεται ότι η McLaren έχει καταφέρει να αποδίδει εξαιρετικά σε κάθε περίσταση: «Η διαφορά είναι ότι η McLaren είναι πάντα γρήγορη. Είτε πρόκειται για στεγνό, είτε για βρεγμένο, είτε σε οποιαδήποτε περίσταση. Στις κατατακτήριες μπορεί να ήμασταν οριακά ταχύτεροι, αλλά εκείνοι έχουν την ικανότητα να αποδίδουν παντού. Εμείς είμαστε ακόμα ασυνεπείς. Για να νικήσεις, πρέπει να είσαι σταθερός σε κάθε στάδιο του σαββατοκύριακου: στις ελεύθερες δοκιμές, στην προετοιμασία, στην Q1, Q2, Q3, και σε όλα τα stint του αγώνα με διαφορετικές γόμες. Εκεί υπερτερούν προς το παρόν».

