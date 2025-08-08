Για την ανωτερότητα του πορτοκαλί μονοθεσίου έναντι των υπολοίπων μίλησε ο οδηγός της Red Bull Racing και δεν εστίασε μόνο σε έναν τομέα.

Ο Μαξ Φερστάπεν αναγνώρισε την ξεκάθαρη ανωτερότητα της McLaren στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, ξεκαθαρίζοντας πως η κυριαρχία της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαχείριση των ελαστικών, όπως πιστεύουν πολλοί.

Η βρετανική ομάδα από το Ουόκινγκ θεωρείται πλέον το σημείο αναφοράς στο grid, με την εντυπωσιακή της άνοδο να ξεκινά από το πακέτο αναβαθμίσεων στο GP του Μαϊάμι το 2024. Στο 2025, η McLaren μετρά ήδη 11 νίκες σε 14 αγώνες και κυριαρχεί στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών και δείχνοντας ασταμάτητη πορεία προς το νταμπλ τίτλων.

Τα μυστικά της MCL39

Η συζήτηση γύρω από την κυριαρχία της McLaren έχει επικεντρωθεί στη σταθερή και ιδανική απόδοση των ελαστικών της MCL39, τα οποία φτάνουν εύκολα στο κατάλληλο θερμοκρασιακό παράθυρο χωρίς να υπερθερμαίνονται.

Ο τέως επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, χαρακτήρισε το φαινόμενο «αρκετά παράξενο» αμφισβητώντας τη νομιμότητα της MCL39. Παράλληλα έγινε ο κινητήριος μοχλός ώστε να διαδοθούν θεωρίες περί παράνομου συστήματος ψύξης φρένων, οι οποίες διαψευστήκαν κατηγορηματικά από τη FIA.

Όμως ο Verstappen βλέπει μία άλλη πλευρά, πιο προσγειωμένη, μακριά από αναληθείς εικασίες: «Η McLaren είναι σίγουρα καλύτερη στη διαχείριση των ελαστικών. Μπορεί να τα κρατήσει “ζωντανά” για πολύ περισσότερο. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στο βρεγμένο, με τα ενδιάμεσα, όπου η καλή διαχείριση κάνει τη διαφορά. Το συγκεκριμένο ελαστικό είναι πιο ευαίσθητο, υπερθερμαίνεται γρήγορα, και εκείνοι το ελέγχουν άψογα».

Όμως, πέρα από τα ελαστικά, ο Verstappen εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από την απόδοση της McLaren σε στροφές μεσαίας ταχύτητας.

«Η ταχύτητα που έχουν εκεί, τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα, είναι απίστευτη. Η περιστροφή του εμπρός άξονα του μονοθεσίου είναι εντυπωσιακή και δεν αποσταθεροποιείται το πίσω μέρος. Είναι κάτι που πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κι εμείς», πρόσθεσε.

Η McLaren είναι γρήγορη σε κάθε πίστα

Ο επικεφαλής της McLaren Racing, Αντρέα Στέλα, συμφώνησε με την εκτίμηση του Φερστάπεν και υποστήριξε ότι η ομάδα πέτυχε τον σωστό συμβιβασμό στην κατανομή απόδοσης της MCL39. Μιλώντας για την πρόοδο της ομάδας του με δεδομένα, ο Ιταλός ανέφερε:

«Αρκεί να δει κανείς τα δεδομένα GPS για να καταλάβει. Η σύγκριση των ταχυτήτων δείχνει ότι η McLaren έχει την υψηλότερη ταχύτητα στις στροφές μεσαίας ταχύτητας. Άρα η εκτίμηση του Μαξ είναι απόλυτα σωστή».

Παρόλα αυτά, ο Στέλα δεν έκρυψε πως η ομάδα έχει ακόμα αδυναμίες σε ορισμένες πίστες, κυρίως σε τμήματα με πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές ταχύτητες.

«Αν μιλήσουμε για στροφές υψηλής ταχύτητας, όπως η Κοπς στο Σίλβερστονή η Πουχόν στο Spa, δεν είμαστε το ταχύτερο μονοθέσιο. Ούτε στις πολύ αργές στροφές είμαστε κορυφαίοι. Όμως η πλειονότητα των στροφών στο πρωτάθλημα είναι μεσαίας ταχύτητας και εκεί, με βάση τα δεδομένα, είμαστε οι καλύτεροι», είπε ο Στέλα για τις αδυναμίες της MCL39.

