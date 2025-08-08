Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes στη Formula 1, Τότο Βολφ, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί «κρίσης» στην ομάδα και μιας υποτιθέμενης έκτακτης σύσκεψης μετά το GP Βελγίου.

Η Mercedes-AMG F1 έχει παραδεχθεί δημόσια ότι έχει δυσκολευτεί στην ευρωπαϊκή φάση της σεζόν. Τα αποτελέσματα το επιβεβαιώνουν μιας και μετά τη νίκη του Τζορτζ Ράσελ στον Καναδά ακολούθησαν τέσσερα άσχημα αποτελέσματα.

Ωστόσο, στο GP Ουγγαρίας, το σκηνικό άλλαξε, με τον Ράσελ να ανεβαίνει στο βάθρο και να κοντράρεται σκληρά με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

So close to contact! 😵



Russell gets past Leclerc and into the podium places 🥉#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/nZC8vsvoCj — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Επιστροφή στις… ρίζες

Η Mercedes αποφάσισε να εγκαταλείψει την αναβάθμιση στην πίσω ανάρτηση του W16 και να επιστρέψει στον αρχικό σχεδιασμό της. Η απόφαση αυτή φαίνεται πως λειτούργησε, αφού ο Ράσελ ήταν ταχύτατος τόσο σε ρυθμό αγώνα όσο και στο γύρο των κατατακτήριων χάνοντας την pole για ελάχιστο χρόνο.

Μετά την απογοητευτική εμφάνιση στο Σπα, ο Ράσελ είχε αναφέρει την ύπαρξη μιας «μεγάλης σύσκεψης» εντός ομάδας, γεγονός που οδήγησε τον διεθνή Τύπο σε φήμες για εσωτερική αναταραχή.

20 podiums for George at the Silver Arrows 🌟 pic.twitter.com/edTwn5Ea0i August 5, 2025

Μιλώντας στο Sky Sports μετά τον αγώνα της Formula 1 στην Ουγγαρία, ο Βολφ ήταν ξεκάθαρος:

«Αυτές οι κουβέντες περί “συνάντησης κρίσης” είναι απλώς ανοησίες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Κάνουμε συναντήσεις κάθε εβδομάδα για να αξιολογήσουμε πού βρίσκεται το μονοθέσιο και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Μία από αυτές τις συναντήσεις έγινε και την περασμένη εβδομάδα, με τους οδηγούς, όπως ακριβώς το έχουμε στο πρόγραμμά μας. Αυτό ήταν το “μεγάλο συμβούλιο” για το οποίο μιλάτε. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον», είπε.