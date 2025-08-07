Σαν Σήμερα: Το τρομακτικό ατύχημα του Πιρονί με τη Ferrari (vid)

Πληθώρα γεγονότων πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Αγώνες και γεγονότα αποκλειστικά από τον κόσμο της Formula 1 περιλαμβάνονται στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία. Από τον αγώνα στο Νίρμπουργκρινγκ του 1966, σε ένα ατύχημα που άλλαξε την καριέρα ενός οδηγού, ενώ οι Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ δίνουν ακόμη μία μάχη, αυτή τη φορά στην Ουγγαρία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, ο αείμνηστος Τζακ Μπράμπαμ πλησίασε περισσότερο στον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο στην F1, κερδίζοντας το GP Γερμανίας με τη δική του Brabham BT19. Ο Αυστραλός σημείωσε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν μονομαχώντας και επικρατώντας στο βρεγμένο Νίρμπουργκρινγκ ενάντι της Cooper-Maserati του Τζον Σέρτις. Ο Αυστραλός έκανε το καθοριστικό προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο.

Σαν σήμερα το 1982, έχοντας επικρατήσει ήδη του Αλέν Προστ κατά ένα δευτερόλεπτο για την pole position του GP Γερμανίας, ο Ντιντιέ Πιρονί τράκαρε άσχημα με την Renault του Γάλλου στις βροχερές ελεύθερες δοκιμές του Σαββάτου. Η Ferrari τούμπαρε βίαια τρεις φορές και χτύπησε στις μπαριέρες, με τους γιατρούς να χρειάζονται μισή ώρα ώστε να βγάλουν τον Πιρονί από το συντετριμμένο μονοθέσιο. Ο τότε επικεφαλής της βαθμολογίας οδηγών μεταφέρθηκε από το Χοκενχάιμ στο νοσοκομείο σε έχοντας ένα σπασμένο χέρι και σοβαρότατα κατάγματα στα πόδια. O Πιρονί δεν αγωνίστηκε ποτέ ξανά στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1983, ο Ρενέ Αρνού κέρδισε για δεύτερη φορά στη σεζόν με την Ferrari κατακτώντας μια εύκολη νίκη στο GP Γερμανίας. Η Scuderia είχε δείξει ήδη την υψηλή δυναμική της με το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές και ο Γάλλος τελικά προβιβάστηκε στην πρωτοπορία μετά τον 11ο γύρο, καθώς ο Πατρίκ Ταμπέ εγκατέλειψε με αστοχία στον κινητήρα του. Σχεδόν 70 δευτερόλεπτα πίσω τερμάτισε ο Αντρέα Ντε Τσέζαρις της Alfa Romeo, ενώ ο Ρικάρντο Πατρέζε της Brabham βρέθηκε στο βάθρο έπειτα από 9 συνεχόμενες εγκαταλείψεις.

Σαν σήμερα το 1988, το GP Ουγγαρίας αποτέλεσε τον δέκατο σταθμό της σεζόν στην F1, με την ασυναγώνιστη τότε McLaren-Honda να κάνει έναν ακόμη περίπατο και να σημειώνει το 1-2. Ο Άιρτον Σένα ξεπέρασε τον Αλέν Προστ και σε εκείνο το σημείο του πρωταθλήματος είχαν αμφότεροι 66 βαθμούς. Οι δύο θρυλικοί οδηγοί πλαισιώθηκαν στο βάθρο από τον Βέλγο Τιερί Μπουσέν της Benetton.

