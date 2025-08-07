Στην ιταλική ομάδα υπερασπίστηκαν τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος έμεινε απογοητευμένος με τον αγώνα στο Χανγκάρορινγκ.

Στο Grand Prix Ουγγαρίας ο Λιούις Χάμιλτον αποκλείστηκε από το Q2 το Σάββατο και εκκίνησε από τη 12η θέση, την ώρα που ο teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, εντυπωσίασε με την pole position μπροστά από τα μονοθέσια της McLaren. Στον αγώνα της Κυριακής, ο Βρετανός δεν κατάφερε να ανακάμψει και μάλιστα γύρισε στον γύρο από τους πρωτοπόρους, ενώ ο Λεκλέρ έμεινε εκτός βάθρου λόγω τεχνικού προβλήματος.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 δέχθηκε σκληρή κριτική για την εμφάνισή του, ενώ ήταν η πρώτη φορά στο 2025 που δεν τερμάτισε στη βαθμολογούμενη 10άδα.

Η Ferrari στηρίζει ακράδαντα τον Χάμιλτον

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, έσπευσε να διαψεύσει κάθε σενάριο περί κρίσης στη συνεργασία της Scuderia με τον Λιούις Χάμιλτον, τονίζοντας πως ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής παραμένει συγκεντρωμένος, παρά την απογοητευτική του εμφάνιση στο GP Ουγγαρίας.

«Δεν χρειάζεται να τον εμψυχώσω. Είναι απογοητευμένος, ναι, αλλά όχι αποθαρρυμένος. Είναι απαιτητικός, με την ομάδα, με το μονοθέσιο, με τους μηχανικούς, ακόμα και με εμένα. Αλλά αυτός είναι κι ένας από τους λόγους που είναι επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Καταλαβαίνω πλήρως την απογοήτευσή του. Αλλά αν βάζαμε μικρόφωνο σε αθλητές άλλων σπορ, δεν νομίζω ότι θα ακούγαμε καλύτερα σχόλια. Το πρώτο συναίσθημα μετά από έναν αποτυχημένο αγώνα ή δοκιμαστικά είναι πάντα σκληρό», είπε ο Γάλλος.

Ο Γάλλος επικεφαλής προσπάθησε να αποφορτίσει την κατάσταση, εξηγώντας πως ο αποκλεισμός του Χάμιλτον από το Q2 δεν απείχε πολύ από το να είχε διαφορετική κατάληξη: «Ήταν μπροστά από τον Σαρλ στο Q1. Στο Q2 ήταν ένα δέκατο πιο αργός. Ήμασταν κοντά στο να μείνουν και τα δύο μονοθέσια εκτός. Δεν ξέρω αν ο Λιούις ήταν άτυχος ή ο Σαρλ τυχερός. Ήταν όλα στην κόψη του ξυραφιού».

Μία συνεργασία με προοπτικές

Παρά τα χαμηλά αποτελέσματα, ο Χάμιλτον είναι ο μόνος οδηγός της Ferrari που έχει κερδίσει αγώνα στο 2025 (το σπριντ της Κίνας) και εξακολουθεί να βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας οδηγών. Ο Βασέρ διατηρεί την πίστη του:

«Ο Λιούις ήταν κολλημένος σε τρενάκι DRS στον αγώνα, αλλά όταν είχε καθαρό αέρα, ο ρυθμός του ήταν καλός. Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει και θα αποδώσει όπως περιμένουμε».

Με το καλοκαιρινό διάλειμμα να προσφέρει χρόνο για ανασύνταξη, τα βλέμματα στρέφονται ήδη στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος, όπου η Ferrari αναζητά τη σταθερότητα και ο Χάμιλτον την ευκαιρία για το πρώτο του βάθρο με τα κόκκινα.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης, ενόψει και του καλοκαιρινού διαλείμματος της F1, συζητούν για το GP Ουγγαρίας

