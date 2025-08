Η γερμανική ομάδα αποφάσισε πως δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει ξανά την αναβάθμιση με την οποία ήλπιζε να κοντράρει τη McLaren στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.

Η Mercedes-AMG F1 παρουσίασε σταδιακή πτώση στην απόδοση από την εισαγωγή του πακέτου αναβάθμισης στο Grand Prix της Formula 1 στην Ίμολα τον Μάιο. Παρά τη δοκιμή επιστροφής στην αρχική σχεδίαση στο Μονακό και στην Ισπανία, η νέα ανάρτηση επανήλθε στον Καναδά, όπου ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε μια εντυπωσιακή νίκη και ο Κίμι Αντονέλι τερμάτισε 3ος.

Η επιτυχία αυτή έπεισε τη Mercedes να συνεχίσει με το συγκεκριμένο set-up, ωστόσο ο τεχνικός διευθυντής πίστας, Άντριου Σόβλιν, παραδέχθηκε αργότερα πως «η νίκη στον Καναδά μάς παραπλάνησε». Ακολούθησε σταδιακή υποχώρηση στην απόδοση με αποκορύφωμα το απογοητευτικό Grand Prix Βελγίου. Αυτό οδήγησε την ομάδα του Μπράκλεϊ να αφαιρέσει την αναβάθμιση στην πίσω ανάρτηση στο GP Ουγγαρίας, όπου ο Ράσελ κατέκτησε την 3η θέση και βρέθηκε πολύ κοντά στην pole position.

Μιλώντας μετά τον αγώνα στην Ουγγαρία ο επικεφαλής και CEO της Mercedes, Τότο Βολφ, παραδέχθηκε πως η ομάδα του πήρε την απόφαση να γυρίσει οριστικά στην προηγούμενη ανάρτηση:

«Αυτός ο πίσω άξονας θα καταλήξει κάπου στα σκουπίδια, υποθέτω. Προσπαθήσαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με την αναβάθμιση της Ίμολα. Ίσως αυτό το καταφέραμε, αλλά επιτρέψαμε σε κάτι άλλο να εμφανιστεί στο μονοθέσιο — μια αστάθεια που αφαίρεσε όλη την εμπιστοσύνη των οδηγών. Μας πήρε μερικούς αγώνες για να το καταλάβουμε. Μας παραπλάνησε η νίκη στο Μόντρεαλ, νομίζαμε ότι δεν ήταν τόσο άσχημα. Τελικά καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να την αφαιρέσουμε. Το κάναμε, και το μονοθέσιο επέστρεψε σε σταθερή φόρμα», είπε ο Αυστριακός.

