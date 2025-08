Στον αγώνα της Formula 1 στο Χανγκάρορινγκ, η βρετανική ομάδα έθεσε ένα νέο ρεκόρ τόσο με τον Όσκαρ Πιάστρι όσο και με τον Λάντο Νόρις.

Η McLaren Racing επιβεβαίωσε ξανά την εντυπωσιακή της φόρμα στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, όχι μόνο εντός πίστας αλλά και… στα pit-lane. Κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ουγγαρίας του 2025, η βρετανική ομάδα πραγματοποίησε τα ταχύτερα pit-stops της χρονιάς, με αστραπιαία ακρίβεια και συντονισμό.

Συγκεκριμένα, η ομάδα μηχανικών της McLaren ολοκλήρωσε δύο αλλαγές ελαστικών σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος που σταμάτησε το χρονόμετρο ήταν 1,94 δευτερόλεπτα και αυτό επετεύχθη τόσο με τον Λάντο Νόρις όσο και με τον Όσκαρ Πιάστρι.

Οι επιδόσεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στο εντυπωσιακό 1-2 στο Χανγκάρορινγκ, το οποίο ήταν το τέταρτο συνεχόμενο και έβδομο συνολικά στο 2025.

McLaren continue to excel in every aspect - setting the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop of the season, and later matching it in the same race! 👏



👉 https://t.co/F2dWiQFMhc#F1 #HungarianGP #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/qgkFl9dgAK — Formula 1 (@F1) August 4, 2025

Το πλήρωμα των μηχανικών απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί η McLaren θεωρείται πρότυπο ταχύτητας και συνέπειας στα pit-stops, κερδίζοντας κρίσιμα δευτερόλεπτα που κάνουν τη διαφορά σε έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων. Έτσι, κατάφερε να ξεπεράσει τη Ferrari, η οποία μέχρι τώρα είχε το ταχύτερο pit-stop στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1.