Ο επικεφαλής της McLaren, Andrea Stella, υπερασπίστηκε την απόφαση της ομάδας να ακολουθήσει διαφορετικές στρατηγικές για τους οδηγούς της στην Ουγγαρία.

Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Ουγγαρίας ακολουθώντας στρατηγική ενός pit-stop. Ο Βρετναός κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι ο οποίος ακολούθησε στρατηγική δύο αλλαγών ελαστικών.

Το ζήτημα που προκλήθηκε είναι πως ο Νόρις έκανε περισσότερο από ανάγκη παρά επιλογή τη μία αλλαγή ελαστικών. Αυτή προήλθε, μετά την απώλεια θέσεων στην εκκίνηση από τον Τζορτζ Ράσελ και προσωρινά από τον Φερνάντο Αλόνσο.

Ήταν η δεύτερη φορά σε συνεχόμενο αγώνα που η McLaren υιοθέτησε διαφορετικές στρατηγικές για τους δύο οδηγούς της. Στο Grand Prix Βελγίου, ο Νίρς είχε επιλέξει σκληρά ελαστικά για να αποκτήσει πλεονέκτημα στο φινάλε και να κυνηγήσει τον Πιάστρι.

Νωρίτερα στη σεζόν, η McLaren είχε επικριθεί στο GP Ιαπωνίας επειδή δεν χώρισε τις στρατηγικές των οδηγών της στην προσπάθειά τους να απειλήσουν τον Μαξ Φερστάπεν, επιλέγοντας πιο συντηρητική προσέγγιση και ίση μεταχείριση.

