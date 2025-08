Η McLaren έκανε και πάλι στο 1-2 σε ελεύθερες δοκιμές, όμως αυτή τη φορά ο Αυστραλός ήταν μπροστά από τον Νόρις. Στο 3-4 οι Λεκλέρ και Χάμιλτον.

Η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ δεν μας έκανε σοφότερους, καθώς η κυριαρχία της McLaren που είδαμε την Παρασκευή στο Grand Prix Ουγγαρίας συνεχίστηκε και στο FP3. Η μόνη αλλαγή ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι σημείωσε καλύτερο χρόνο από τον Λάντο Νόρις.

