Δραστικά μέτρα καλείται να λάβει η Mercedes-AMG F1, καθώς η αγωνιστική της εικόνα γίνεται ολοένα και χειρότερη από αγώνα σε αγώνα.

Παρότι ξεκίνησε δυνατά στο Grand Prix Βελγίου, προσπερνώντας νωρίς τον Άλεξ Άλμπον της Williams για να ανέβει στην πέμπτη θέση, ο Τζορτζ Ράσελ δεν κατάφερε να πλησιάσει τους Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ, που μάχονταν για το βάθρο μπροστά του.

Από τη νίκη του στον Καναδά, ο Βρετανός έχει σημειώσει μόλις δύο πλασαρίσματα στην πεντάδα στην Αυστρία και στο Σπα, ενώ στο Σίλβερστον τερμάτισε μόλις δέκατος. Την ίδια ώρα ο teammate του, Κίμι Αντονέλι, δυσκολεύεται να βρει αυτοπεποίθηση με το μονοθέσιο και έχει να δει βαθμούς από τον αγώνα στον Καναδά.

That’s P5 and P16 for George and Kimi at the Belgian GP. pic.twitter.com/tBd6u0HMbp