O Αυστραλός ήταν πολύ χαρούμενος με τον τρόπο που κατέκτησε την sprint pole στο Σπα, την αγαπημένη του πίστα στο αγωνιστικό πρόγραμμα.

Ο Όσκαρ Πιάστρι με μία θαυμάσια εμφάνιση κατέκτησε την sprint pole για τον αγώνα του Σαββάτου. Ο Αυστραλός της McLaren Racing ήταν άπιαστος και κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στο SQ3 όντας σχεδόν μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος του 2ου, Μαξ Φερστάπεν.

Μετά την κατάκτηση της πρώτης του sprint pole στο 2025, ο Πιάστρι δήλωσε: «Ήταν ένας πολύ καλός γύρος. Τρόμαξα λίγο στο SQ2 μετά την ακύρωση του πρώτου μου γύρου. Όλη μέρα το μονοθέσιο ήταν τρομερό και νιώθω πως έκανα πολλούς καλούς γύρους. Ευχαριστώ την ομάδα γι’ αυτό το μονοθέσιο. Αγαπώ αυτή την πίστα, η αγαπημένη μου στη χρονιά. Ίσως αυτό μου έδωσε μερικά δέκατα, δεν ξέρω. Είναι πάντα διασκεδαστικά σε αυτή την πίστα και όταν το μονοθέσιο συμπεριφέρεται όπως σήμερα είναι όλα καλύτερα».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με το πώς έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίηθηση στην πίστα του Βελγίου, ο Αυστραλός απάντησε: «Δεν ξέρω γιατί είμαι τόσο τολμηρός εδώ. Το μονοθέσιο από την πρώτη στιγμή ήταν γρήγορο, απολαμβάνω αυτή την πίστα. Δεν ξέρω τον πραγματικό λόγο. Έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση. Στους τελευταίους αγώνες είχα καλό ρυθμό, αλλά όχι καλά αποτελέσματα. Ήταν καλο που πήρα ένα καλό αποτέλεσμα».

Ερωτώμενος σχετικά με το τι περιμένει στον αυριανό Αγώνα Σπριντ διάρκειας 15 γύρων, ο Αυστραλός εστίασε στην ταχύτητα της Red Bull:

«Πρέπει να δω τι συμβαίνει με τα άλλα μονοθέσια. Το Red Bull είναι πολύ γρήγορο στις ευθείες, τουλάχιστον στις δοκιμές, δεν ξέρω για τις κατατακτήριες. Αυτό κάνει τη ζωή μας δύσκολη. Το Σπα είναι ίσως η χειρότερη πίστα να έχεις την pole, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Ο ρυθμός μας είναι πολύ ισχυρός και σήμερα ένιωσα καλά. Ελπίζω το ίδιο να συμβεί και αύριο».

