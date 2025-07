Ο Ισπανός οδηγός της Williams στη Formula 1, δεν καταλαβαίνει γιατί δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να επιστρέψει στην αυστριακή ομάδα και να αποδείξει την αξία του δίπλα στον Ολλανδό.

Ο Κάρλος Σάινθ έκανε το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 2015 μέσω του προγράμματος νέων οδηγών της Red Bull, αγωνιζόμενος τότε για την Toro Rosso (σημερινή Racing Bulls) στο πλευρό του Μαξ Φερστάπεν. Όμως, η έντονη εσωτερική μάχη για το ποιος θα ξεχώριζε στο δρόμο προς τη μεγάλη ομάδα της Red Bull, προκάλεσε εντάσεις ανάμεσά τους.

Οι σχέσεις τους με την πάροδο του χρόνου βελτιώθηκαν, ενώ ο Ισπανός ακολούθησε διαδρομή μέσω Renault, McLaren και Ferrari. H πιθανότητα επανένωσής τους ως teammates επανήλθε στο προσκήνιο όταν έγινε γνωστό ότι η Ferrari θα αντικαταστήσει τον Σάινθ με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον από το 2025, αφήνοντάς τον χωρίς θέση.

Σε συνέντευξή του στο High Performance podcast, ο Σάινθ ρωτήθηκε σχετικά με το κατά πόσο ήταν πιθανό να πάει στη Red Bull Racing μετά τη Ferrari. O Ισπανός αναφέρθηκε επίσης και στις φήμες που ήθελαν τις σχέσεις του με τον Φερστάπεν να είναι τεταμένες.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πραγματικά τα πάω καλά με τον Μαξ. Αυτό είναι κάτι που ο κόσμος δεν βλέπει από έξω. Ναι, υπήρξε ανταγωνισμός στην πρώτη μας χρονιά στην F1 όταν ήμασταν στην Toro Rosso, αλλά ήταν μια σχετικά υγιής αντιπαλότητα μεταξύ μας, με τον τρόπο που αγωνιζόμασταν. Και πλέον τα πάμε πολύ καλά. Αν αυτός ήταν ο λόγος που δεν με ήθελαν δίπλα στον Μαξ, δεν το καταλαβαίνω. Πιστεύω πως θα ήμασταν ένα πολύ ισχυρό δίδυμο στη Formula 1», δήλωσε ο Σάινθ.

“charles leclerc is the only driver that can battle max verstappen”



carlos sainz: pic.twitter.com/NpZWZshmjv