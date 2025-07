Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε για τη δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο και πώς εργάζεται με την ιταλική ομάδα για να βελτιωθούν σε όλους τους τομείς.

H δουλειά στη Scuderia Ferrari δεν σταματάει και ο κινητήριος μοχλός πίσω από την ώθηση για βελτίωση είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ψάχνει τον τρόπο να βελτιωθεί τόσο ο ίδιος όσο και η ιταλική ομάδα, ώστε μελλοντικά να έρθουν οι επιτυχίες που επιθυμεί.

Στους πρώτους 12 αγώνες του με την κόκκινη αγωνιστική φόρμα, μετράει μία νίκη σε Αγώνα Σπριντ, όμως στα Grand Prix έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα την 4η θέση.

Στο περιθώριο του Grand Prix Βελγίου, ο Χάμιλτον ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός στις δηλώσεις του. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε για τη δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο και τι ζητάει από τη Ferrari για να γίνει ομάδα-νικητής.

«Ήμουν στο εργοστάσιο για δύο εβδομάδες, μερικές μέρες κάθε εβδομάδα. Έχω καλέσει πολλές συναντήσεις με τα διευθυντικά στελέχη της ομάδας, οπότε κάθισα με τον Τζον Έλκαν, τον Μπενεντέτο Βίνια και τον Φρεντ Βασέρ σε αρκετές συναντήσεις. Κάθισα με τον επικεφαλής ανάπτυξης του μονοθεσίου μας, με τον Λοΐκ Σέρα, καθώς και με τους επικεφαλής διαφόρων τμημάτων, μιλώντας για τον κινητήρα της επόμενης χρονιάς, την εμπρός ανάρτηση, την πίσω ανάρτηση• πράγματα που θέλω, προβλήματα που έχω με αυτό το μονοθέσιο», ανέφερε αρχικά ο Χάμιλτον.

Επιπλέον τόνισε πως ζήτησε συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Ferrari: «Μετά τους πρώτους αγώνες, έφτιαξα ένα πλήρες έγγραφο για την ομάδα. Έπειτα, κατά τη διάρκεια αυτού του διαλείμματος, έστειλα άλλα δύο έγγραφα. Στη συνέχεια έρχομαι και θέλω να τα συζητήσω. Κάποια από αυτά αφορούν δομικές αλλαγές που πρέπει να κάνουμε ως ομάδα ώστε να βελτιωθούμε, και όλους τους τομείς στους οποίους θέλουμε να εξελιχθούμε. Το άλλο έγγραφο αφορά κυρίως τα τρέχοντα προβλήματα που έχω. Κάποια από αυτά θέλεις να τα διατηρήσεις στο μονοθέσιο της επόμενης χρονιάς, και κάποια άλλα πρέπει να δουλέψουμε για να τα αλλάξουμε».

