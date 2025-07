Τα μονοθέσια των δύο οδηγών της McLaren Racing διαφέρουν σε έναν πολύ σημαντικό τομέα και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που συμβαίνει αυτό.

Με μόλις οκτώ βαθμούς να τους χωρίζουν, οι οδηγοί της McLaren Racing, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις έφθασαν στο GP Βελγίου για μια κόντρα κορυφής. Ο Αυστραλός διατηρεί το πλεονέκτημα, έχοντας πάρει την πρωτοπορία χάρη σε τρεις συνεχόμενες νίκες σε Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία και Μαϊάμι.

Παρά την αύξηση της διαφοράς στους 22 βαθμούς, ο Λάντο Νόρις απάντησε με δύο διαδοχικές νίκες σε Αυστρία και Μ. Βρετανία. Πλέον η πρωτοπορία του Αυστραλού βρίσκεται σε κίνδυνο.

Pure scenes at Silverstone last time out 😍



Let’s run it back in Spa 👊#McLaren pic.twitter.com/Jgk9ZH1Moo