To θρυλικό Σπα υποδέχεται το μαγικό κόσμο της Formula 1 και αναμένεται να… παίξει και πάλι τα δικά του παιχνίδια όπως αυτό ξέρει.

Η Formula 1 επιστρέφει αυτή την εβδομάδα στην αγωνιστική δράση. Έπειτα από διακοπή δύο εβδομάδων το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί το Σπα για το Grand Prix Βελγίου το τριήμερο 25-27 Ιουλίου.

Πρόκειται για τον 13ο αγώνα του 2025, τον πρώτο του δεύτερου μισού της σεζόν και τον προ-τελευταίο πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Steeped in history between the trees of the Ardennes 🌳🇧🇪



This is Spa-Francorchamps 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/1I9e5CW4hj