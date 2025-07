Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής προσαρμόζεται μέρα με τη μέρα στην ιταλική ομάδα και θέλει να της «κολλήσει» το μικρόβιο του πρωταθλητισμού.

Καθώς το πρωτάθλημα της Formula 1 2025 έχει περάσει πλέον στο δεύτερο μισό της σεζόν, η προσοχή στρέφεται αναπόφευκτα στο 2026 και στη μεγάλη αλλαγή κανονισμών, με τον Λιούις Χάμιλτον να δηλώνει ότι θέλει να μεταδώσει το δικό του “DNA” στο επόμενο μονοθέσιο της Ferrari. Τι ακριβώς όμως αναζητά ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής;

Το παρόν και το μέλλον δείχνουν διαφορετικά, αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέσω της εξέλιξης, της εμπειρίας και της συνεχούς ανάπτυξης που γίνεται στο εργοστάσιο.

Για τη Ferrari, η σύνδεση αυτή εκφράζεται στην προσπάθεια ανατροπής μιας σεζόν που δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Το έργο που γίνεται σήμερα –και στους μήνες που ακολουθούν– θα αποτελέσει το θεμέλιο για το μονοθέσιο του 2026. Η φάση της εξέλιξης δεν είναι ακόμα προχωρημένη, αλλά βρίσκονται ήδη υπό διαμόρφωση οι βασικές σχεδιαστικές επιλογές.

Doesn't matter who you are, you never get tired of this 😮‍💨 pic.twitter.com/hv33aHv7ZC