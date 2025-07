Η καριέρα του Γερμανού στη Formula 1 ενδέχεται να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί, μιας και… μαγειρεύει την επιστροφή του.

Ο Μικ Σουμάχερ αποχώρησε από τη Haas στο τέλος της σεζόν του 2022, ολοκληρώνοντας μια διετία στην αμερικανική ομάδα. Αφού δεν βρήκε θέση πλήρους απασχόλησης στη Formula 1 για το 2023, υπέγραψε ως δοκιμαστής/αναπληρωματικός οδηγός στη Mercedes-AMG F1, ενώ το 2024 ξεκίνησε και την καριέρα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) με την Alpine.

Αν και έχει σημειώσει επιτυχίες στο WEC, ο Σουμάχερ δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο της επιστροφής του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Cadillac αναμένεται να κάνει την είσοδό της στη Formula 1 ως η 11η ομάδα του grid το 2026, ωστόσο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την οδηγική σύνθεσή της. Μεταξύ των υποψηφίων για θέση στο νέο project, εκτός από τον Σουμάχερ, βρίσκονται και οι Βάλτερι Μπότας (νυν δοκιμαστής της Mercedes) και ο πρώην οδηγός της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ.

Στο περιθώριο του αγώνα του WEC στη Βραζιλία, ο Σουμάχερ ρωτήθηκε αν βρίσκεται σε συζητήσεις με την Cadillac το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Ναι, φυσικά, οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη. Η επικοινωνία μας είναι πολύ θετική μέχρι στιγμής. Έχουν ήδη προσλάβει έναν εντυπωσιακό αριθμό ανθρώπων. Είναι τιμή να συμμετέχω στη διαδικασία διαπραγμάτευσης μαζί τους και αποτελεί μια εξαιρετική θέση στην οποία βρίσκομαι», είπε ο γιος του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

