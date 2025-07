Οι δύο πρώην συνεργάτες στη Mercedes-AMG F1 όχι μόνο δεν χάλασαν τη σχέση τους, αλλά συνεχίζουν να απολαμβάνουν δυνατή φιλία.

Η αποχώρηση του Λιούις Χάμιλτον από τη Mercedes προς τη Ferrari δεν ήταν μια συνηθισμένη μετακίνηση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1. Επρόκειτο για τη λήξη της πιο επιτυχημένης συνεργασίας στην ιστορία του αθλήματος, με 6 πρωταθλήματα οδηγών και 8 κατασκευαστών στο ενεργητικό της.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, η μετάβαση δεν οδήγησε σε ένταση ή ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών. Στην πραγματικότητα έγινε το ακριβώς αντίθετο.

Ο Βολφ μιλώντας στη Wall Street Journal, ανέφερε πως η ανακοίνωση της αποχώρησης του Χάμιλτον από τόσο νωρίς, τον Φεβρουάριο του 2024, θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει «οριακά εχθρική» ατμόσφαιρα εντός της ομάδας. Όμως κάτι τέτοιο αποφεύχθηκε. «Όταν πήρε την απόφαση να φύγει, θα μπορούσε να ήταν άβολο, ίσως και εχθρικό. Μιλήσαμε όμως πολύ ξεκάθαρα για το πώς να το αποφύγουμε. Όλοι μας κάναμε μια συνειδητή προσπάθεια να δείξουμε κατανόηση και σεβασμό», είπε ο Αυστριακός

Αυτό που διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η Mercedes, ο Βολφ και ο Χάμιλτον χειρίστηκαν την αποχώρηση του 7ακις πρωταθλητή με επαγγελματισμό και πολιτισμό. Αντί να υπάρξει απομόνωση ή απογοήτευση, διατηρήθηκε μια συνθήκη αμοιβαίας εκτίμησης.

