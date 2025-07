Ο τέως επικεφαλής της Haas μίλησε για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 και το μέγεθος του ονόματός του εντός κι εκτός πίστας.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο podcast Business of Sport, ο πρώην επικεφαλής της Haas, Γκίνθερ Στάινερ, υπογράμμισε ότι στη Formula 1 μόνον ένας οδηγός έχει κατορθώσει να ξεπεράσει το ίδιο το status της ομάδας του. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος οδηγεί για τη Scuderia Ferrari.

Ο Στάινερ εξήγησε ότι η προσωπικότητα, η παρουσία και η αναγνωρισιμότητα του Χάμιλτον υπερβαίνουν την F1 και την ίδια τη Scuderia: «Στη Formula 1, μόνο ένας άνθρωπος είναι ίσως μεγαλύτερος από την ομάδα του κι αυτός είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Η παρουσία του και η φήμη του εκτείνονται και πέρα από το άθλημα. Μπορείς να είσαι σπουδαίος μέσα στο σπορ, αλλά αν γίνεις μεγάλος έξω από αυτό, τότε είσαι ανώτερος από την ίδια την ομάδα. Στην F1 μόνο ο Λιούις πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις».

