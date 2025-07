Η διάσημη τραγουδίστρια είναι η υπεύθυνη πίσω από τη δημιουργία αυτού του γερμανικού supercar, το οποίο αναμένεται να ταράξει τις δημοπρασίες.

Μπορεί η Porsche 911 GT3 RS να είναι από μόνη της ένα εντυπωσιακό supercar, αλλά αυτή η συγκεκριμένη έκδοση ξεχωρίζει από κάθε άλλη. Ο λόγος; Δημιουργήθηκε μέσα από μία αναπάντεχη συνεργασία μεταξύ της ποπ σταρ Ντούα Λίπα και της Porsche, και σύντομα θα βγει σε δημοπρασία.

Η μοναδική GT3 RS παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Grand Prix Μονακό της Formula 1, με τη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα να οδηγεί το εντυπωσιακό μοντέλο στους δρόμους του Μόντε Κάρλο στα τέλη Μαΐου. Πλέον, με μόλις 5.264 χιλιόμετρα στο κοντέρ, είναι έτοιμη να αλλάξει χέρια και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το αρχικό χρώμα της GT3 RS ήταν το διακριτικό Arctic Grey, όμως με την παρέμβαση της Λίπα, η Porsche απέκτησε έντονα ρετρό χαρακτηριστικά. Το αμάξωμα ντύθηκε σε μια εντυπωσιακή χρωματική παλέτα που συνδυάζει το τιρκουάζ, το κόκκινο, το χρυσό και το σκούρο πράσινο – παραπέμποντας στις πιο «άγριες» αγωνιστικές liveries της μάρκας από το παρελθόν.

Το όνομα «Dua Lipa Rennstall» φιγουράρει στις πλευρές και στο καπό του αυτοκινήτου, δίνοντας σαφές στίγμα προσωπικής ταυτότητας.

Karen + Dua = the iconic duo we didn’t know we needed 🔥 This past weekend, Karen took @DUALIPA for a ride up the Hill Climb in the custom Dua Lipa Rennstall Porsche 911 GT3 RS. But that’s not all: this one-of-a-kind GT3 RS is now set to be auctioned to benefit the Sunny… pic.twitter.com/Tstpmp7Em1

Πέρα από την εντυπωσιακή εμφάνιση, το αυτοκίνητο είναι πλήρως εξοπλισμένο για πίστα:

Το εσωτερικό παραμένει συγκρατημένο σε σχέση με το εξωτερικό, με μαύρο δέρμα, κόκκινες ραφές, κόκκινο στροφόμετρο και ανθρακονήματα, κρατώντας τη σπορ αισθητική σε ισορροπία με τις pop πινελιές.

We think it's safe to say that Dua Lipa (@DUALIPA) enjoyed her first taste of life on the Goodwood Hill as she blistered her way to the top of the #FOS Hill in the passenger seat of the ballistic #Porsche Dua Lipa Rennstall GT3 RS. Is this one of your favourite liveries of the… pic.twitter.com/D1nefLMNK6