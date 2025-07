Η ιταλική ομάδα δυσκολεύεται ιδιαίτερα στον ένα γύρο σε όλο το 2025 και τώρα ενδεχομένως να γνωρίζουμε τον πραγματικό λόγο.

Αινιγματικός ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ στο Grand Prix Μ. Βρετανίας αναφορικά με ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο 2025 η Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος παραδέχθηκε πως η SF-25 παρουσιάζει μία «περίεργη» συμπεριφορά στις γρήγορες στροφές.

Παρότι μετά τις κατατακτήριες δοκιμές «αυτομαστιγωνόταν» στον ασύρματο, κάνοντας λόγο για προσωπικά λάθη, λίγο αργότερα μπροστά στα μικρόφωνα άφησε να εννοηθεί πως κάτι βαθύτερο κρύβεται πίσω από την κακή του εμφάνιση. Τόσο ο Μονεγάσκος όσο και ο Λιούις Χάμιλτον ήταν απογοητευμένοι από τις κατατακτήριες δοκιμές τους στο Σίλβερστον, καθώς πίστευαν ότι είχαν την ταχύτητα να βρίσκονται ακόμη και στην pole position.

Ready for take off 👊 pic.twitter.com/AIaSQaViZ7