Η ιταλική ομάδα ετοιμάζει το πιο σημαντικό πακέτο αναβαθμίσεών της για το 2025, όμως θέλει πρώτα να συλλέξει πολύτιμα δεδομένα σε πίστα.

Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες εβδομάδες για τη Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα έχει δρομολογήσει το τελευταίο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεών της για το 2025, όμως για να το… τρέξει σε Grand Prix πρέπει να πάρει τα απαραίτητα δεδομένα ώστε να εξασφαλίσει την αποδοτικότητά του.

Το πακέτο εστιάζει κυρίως στην επίλυση δομικών προβλημάτων της SF-25 τα οποία εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις δοκιμές του Μπαχρέιν. Λόγω του μεγέθους του προβλήματος, η Ferrari έπρεπε να αναθεωρήσει πλήρως το πρόγραμμα αναβαθμίσεων για το 2025 ώστε να μην αντλήσει πόρους από την εξέλιξη του μονοθεσίου του 2026.

Wrapping up our Silverstone weekend 📸 pic.twitter.com/5xS0ehBZ4i

Στις 16 Ιουλίου η Ferrari αναμένεται να παραβρεθεί στην πίστα του Μουτζέλο για μία ημέρα κινηματογράφησης με την SF-25. Η ιταλική ομάδα θα εκμεταλλευτεί το γεγονός αυτό ώστε να δοκιμάσει μία νέα, αναθεωρημένη πίσω ανάρτηση, η οποία φέρει την υπογραφή του νέου τεχνικού διευθυντή, Λοΐκ Σερά.

Στόχος είναι να πραγματοποιήσει δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες για να εξακριβώσει την αποτελεσματικότητα της νέας ανάρτησης. Τα δεδομένα που θα αντλήσει είναι κρίσιμα, μιας και πρέπει να διορθωθεί η μεγάλη αδυναμία του πίσω μέρους ώστε οι οδηγοί να έχουν καλύτερη ισορροπία. Παράλληλα οι μηχανικοί μαζί με τους οδηγούς θα έχουν μεγαλύτερο εύρος στο στήσιμο του μονοθεσίου, κάτι που θα τους δώσει περισσότερες ελευθερίες.

A closer look at the SF-25 👀 pic.twitter.com/B3OA8q7nUt