Στο πρόσφατο Grand Prix Μ. Βρετανίας ο Αμερικανός ηθοποιός συναντήθηκε με τον επτάκις πρωταθλητή της Formula 1.

Γεμάτη από ονόματα είναι η λίστα με τους VIP που παρακολούθησαν από κοντά το Grand Prix M. Βρετανίας, στην πίστα του Σίλβερστον. Ανάμεσά τους ο Ζοζέ Μουρίνιο που παρομοίασε τη Ferrari με την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά και οι παίκτες του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ, Κέντρικ Ναν και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Παρών και ο Βιν Ντίζελ, ο οποίος είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Λούις Χάμιλτον. Ο Αμερικανός ηθοποιός έχει αδυναμία στον Βρετανό οδηγό της Scuderia Ferrari και δεν το κρύβει.

Fast & Ferrari 🎬 💨 pic.twitter.com/xlsJ17xTM7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 6, 2025

Σε φωτογραφία που ανέβασε ο Βιν Ντίζελ στο Instagram, φαίνεται ένα μήνυμα στο πίσω μέρος του μαύρου t-shirt που φορούσε. «We will find a way or we shall make one» και το όνομα General Barca από κάτω. Πρόκειται για τη γνωστή λατινική φράση «Aut inveniam viam aut faciam» η οποία σημαίνει «είτε θα βρούμε το δρόμο είτε θα τον φτιάξουμε» και αποδίδεται στον Καρχηδόνιο στρατηγό Αννίβα Βάρκα κατά την προσπάθεια να διασχίσει τις Άλπεις.