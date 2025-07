Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren δεν είχε να δώσει περισσότερα στη μάχη της pole position στο Σίλβερστον παρά τα λάθη που παραδέχθηκε πως έκανε.

Η μάχη για την pole position του Grand Prix Μ. Βρετανίας αποδείχθηκε απρόβλεπτη και είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε την ταχύτερη επίδοση και άφησε πίσω του τους οδηγούς της McLaren Racing που ήταν τα φαβορί στο Q3.

O Όσκαρ Πιάστρι κέρδισε τον Λάντο Νόρις για μία ακόμη φορά στο 2025 και ο Αυστραλός θα εκκινήσει αύριο από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

OP81 will start from the front row at Silverstone! 🧡#McLaren | #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/zosw0Tciut