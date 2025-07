O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο θρυλικό Σίλβερστον πριν τη μάχη της pole position.

Η δράση στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, τον 12ο αγώνα της Formula 1 στο 2025, συνεχίστηκε με το FP3, την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να προετοιμάσουν τα μονοθέσιά τους για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα.

Η θερμοκρασία αέρα και πίστας έπεσαν λόγω της έντονης συννεφιάς πάνω από την πίστα του Σίλβερστον, κάτι το οποίο επηρέασε την απόδοση των μονοθεσίων.

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Μ. Βρετανίας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος οδηγός με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1:25,498 και πήρε την 1η θέση πριν τη μάχη της pole position. H ιταλική ομάδα δείχνει να είναι στη μάχη για την pole όμως αναμένεται να έχει σκληρό ανταγωνισμό.

Στη 2η θέση ήταν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος ήταν 68 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή με την MCL39. Ένα τρίτο διαφορετικό μονοθέσιο συναντάμε στην 3η θέση, με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing να βρίσκεται μόλις 87 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από την 1η θέση. Ο Λάντο Νόρις ήταν 4ος, ένα δέκατο του δευτερολέπτου μακριά από την κορυφή.

Στην 5η θέση ήταν ο Γιούκι Τσουνόντα με τη δεύτερη RB21, ο οποίος ήταν ταχύτερος του εντυπωσιακού Όλιβερ Μπέρμαν της Haas. Ο Άλεξ Άλμπον της Williams ήταν 7ος μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes. H γερμανική ομάδα δεν είχε την ταχύτητα των Ferrari, Red Bull και McLaren και δείχνει να είναι σε μειονεκτική θέση για τη συνέχεια του τριημέρου.

Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Racing Bulls, Ίσακ Χατζάρ και Λίαμ Λόσον.

Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε το FP3 στην 11η θέση της κατάταξης. Ο Βρετανός λόγω κόκκινης σημαίας δεν κατάφερε να κάνει χρόνο με δεύτερο καινούργιο σετ μαλακής γόμας ελαστικών.

Τη στιγμή που εμφανίστηκε η κόκκινη σημαία ήταν σε γρήγορη προσπάθεια και στον δεύτερο τομέα της πίστας ήταν ταχύτερος του Λεκλέρ.

First lap of the day for Lewis... ...and he goes top of the timesheets ⏱️ #F1 #BritishGP pic.twitter.com/bwsT3dmJpA

Στο τέλος του FP3 είδαμε δύο κόκκινες σημαίες να διακόπτουν τη δράση. Η πρώτη προήλθε από θραύσματα στην ευθεία Χάνγκαρ, ενώ η δεύτερη λόγο εξόδου του Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber στον δεύτερο τομέα της πίστας.

🔴 RED FLAG 🔴



No sooner do we start and Gabriel Bortoleto has brought the session to the end



He's out of the car and okay 👍#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Tb94710ryH