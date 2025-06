O αγώνας στο Red Bull Ring δεν είχε ενδιαφέρον για τον παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, οπότε επέλεξε να δει κάτι άλλο.

Ο Μαξ Φερστάπεν είδε τον αγώνα του να τελειώνει πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά. Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes τον χτύπησε στη στροφή 3 του εναρκτήριου γύρου, καταστρέφοντας το μονοθέσιο του Ολλανδού και βγάζοντάς τον εκτός μάχης.

Αυτή η εξέλιξη ήταν τεράστιο πλήγμα για τον Φερστάπεν, ο οποίος έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο οδηγός της Red Bull Racing επέστρεψε στο paddock του Red Bull Ring ώστε να δώσει τις καθιερωμένες συνεντεύξεις στη μεικτή ζώνη. Έπειτα, αντί να παρακολουθήσει τον αγώνα από το γκαράζ ή το pit wall, ο Φερστάπεν έκανε κάτι ασυνήθιστο. Το Grand Prix Αυστρίας είχε μικρή αξία για τον Ολλανδό, ο οποίος επέλεξε να δει τις 24 Ώρες Σπα, που είναι μέρος του IGTC.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν παρακολούθησα ιδιαίτερα τον αγώνα. Έβλεπα τις 24 Ώρες του Σπα», δήλωσε μετά το τέλος του GP Αυστρίας όταν ρωτήθηκε για τις εντυπώσεις του από το Grand Prix.

🏆 SPA 24 HOURS - GOLD CUP WINNERS 🟡🇧🇪



It was a fight to the bitter end, but it would be https://t.co/a2ywV6OcG5 Racing that made its moments count at the right time to seal Gold honours.



Congratulations to the #33 Aston Martin trio of Thierry Vermeulen, Chris Lulham and… pic.twitter.com/R9zrqz9gBw