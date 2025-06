Το σερί νικών του Μαρκ Μάρκεθ συνεχίστηκε με τη νίκη στο GP Ολλανδίας, στο βάθρο οι Μάρκο Μπετζέκι και Πέκο Μπανάια.

Το GP Ολλανδίας ήταν ο 10ος γύρος του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP και άλλη μία ευκαιρία για τον Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati GP25 θα πάρει τη νίκη και να πλησιάσει ακόμα περισσότερο προς τον τίτλο. Ήταν μια νίκη που δεν ήρθε εύκολα για τον Ισπανό, ο οποίος χρειάστηκε να δώσει μάχες και να ακολουθήσει σοβαρά γρήγορο ρυθμό για να φτάσει πρώτος στην καρό σημαία.

