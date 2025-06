Ο επιρρεπής στα λάθη Λάντο Νόρις, η αδιαμφισβήτητη ταχύτητά του και η εσωτερική μάχη της McLaren τα θέματα που έθιξε ο πρώην οδηγός της Formula 1.

Ο πρώην οδηγός της Formula 1, Ραλφ Σουμάχερ, άναψε –ξανά– «φωτιές» με τις πρόσφατες δηλώσεις του. Ο Γερμανός πρώην οδηγός των Jordan, Williams και Toyota υποστήριξε πως η McLaren έχει ήδη αποφασίσει εσωτερικά να δώσει προτεραιότητα στον Όσκαρ Πιάστρι στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος.

Η τοποθέτησή του έγινε λίγες ημέρες μετά το επεισοδιακό Grand Prix του Καναδά, όπου ο Λάντο Νόρις εγκατέλειψε τον αγώνα έπειτα από σύγκρουση με τον ίδιο του τον teammate. Το περιστατικό σημειώθηκε στον 67ο γύρο του αγώνα στο Circuit Gilles Villeneuve, όταν ο Νόρις έπεσε πάνω στον Πιάστρι, την ώρα που οι δυο τους μάχονταν για την τέταρτη θέση.

Μιλώντας στο Sky Sport, ο Ραλφ Σουμάχερ με το γνωστό επικριτικό του ύφος μίλησε για τον Νόρις και είπε: «Πιστεύω πως έχει πλέον αποφασιστεί εσωτερικά ότι ο Πιάστρι είναι ο οδηγός στον οποίο θα επικεντρωθεί η ομάδα όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ο Λάντο δείχνει πολλές αδυναμίες και κάνει πάρα πολλά λάθη, όπως η αψυχολόγητη σύγκρουσή του με τον Όσκαρ στον Καναδά. Ζήτησε συγγνώμη, και αυτό δείχνει πόσο καλός χαρακτήρας είναι. Όμως αυτό δεν αρκεί, γιατί οι τα καλά παιδιά σπάνια κατακτούν τίτλους».

