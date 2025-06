Σαν Σήμερα: Η τελευταία φορά που ο Σουμάχερ στάθηκε στο βάθρο (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Η νέα εβδομάδα συνεχίζεται με πληθώρα γεγονότων στο σημερινό ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δύο ιδιαίτερα και άκρως ανατρεπτικά Grand Prix σε Μεξικό και Ισπανία που άφησαν ιστορία στη Formula 1, ενώ ένας θρύλος της γεννήθηκε πριν από 112 χρόνια. Στον κόσμο του MotoGP θα μάθουμε για ένα θεαματικό αγώνα στο Άσεν της Ολλανδίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/6, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1911, γεννήθηκε ο τεράστιος Χουάν Μανουέλ Φάντζιο στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Μέχρι τα τέλη των ‘40s, ο «El Maestro» είχε ήδη καθιερωθεί στην Ευρώπη ως ένας άκρως αξιόλογος οδηγός της Alfa Romeo στα πρώτα μεταπολεμικά Grand Prix. Συνέχισε να εκπροσωπεί την ιταλική φίρμα στις πρώτες σεζόν του νεοσύστατου παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1, κατακτώντας τον τίτλο το 1951. Οδήγησε για την Maserati τις επόμενες δύο χρονιές, παρόλο που χρειάστηκε να μείνει εκτός δράσης για σχεδόν όλο το 1952 λόγω τραυματισμού. Το 1954, ο Φάντζιο πήγε στη Mercedes-Benz που επέστρεφε τότε στον κόσμο των Grand Prix και κατέκτησε δύο συνεχόμενους τίτλους, πριν αυτή αποσυρθεί στα τέλη του 1955 ύστερα από το τραγικό δυστύχημα στον αγώνα στο Μαν. Οι τίτλοι νούμερο 4 και 5 ακολούθησαν το 1956 (Ferrari) και 1957 (Maserati), με τον Αργεντινό έπειτα να αποσύρεται σταδιακά από την ενεργό δράση μετρώντας 24 νίκες σε 52 αγώνες.

Σαν σήμερα το 1984, ο Νέλσον Πικέ εκκίνησε από την pole position στο GP Ντιτρόιτ και κατέκτησε με ευκολία τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν, οδηγώντας μια Brabham BT53. Εξαιτίας της επίπονης φύσης που χαρακτήριζε το σιρκουί πόλης, τα αλλεπάλληλα μηχανικά προβλήματα και ατυχήματα, το μισό grid είχε ήδη εγκαταλείψει στο πρώτο μισό του αγώνα. Στις άλλες δύο θέσεις το βάθρου βρέθηκαν οι Έλιο Ντε Άντζελις και Τέο Φάμπι.

Σαν σήμερα το 1990, ο πρωταθλητής Αλέν Προστ οδήγησε έναν από τους καλύτερους αγώνες της καριέρας του και κατέκτησε τη νίκη στο GP Μεξικού, έχοντας εκκινήσει μόλις 13ος. Ο «Καθηγητής» της Ferrari είχε επιλέξει να μην επιδιώξει ένα καλό πλασάρισμα στις κατατακτήριες δοκιμές και να εστιάσει στη ρύθμιση του μονοθεσίου του για τον αγώνα, όπου η σωστή διαχείριση των ελαστικών ήταν ζωτικής σημασίας. Τελικά δικαιώθηκε στο μέγιστο, με τον επικεφαλής Άιρτον Σένα να τίθεται αντιμέτωπος με υπέρμετρη φθορά ελαστικών και να εγκαταλείπει άδοξα από το 100ο του Grand Prix στους τελευταίους γύρους, όταν κλάταρε το πίσω-δεξιό ελαστικό του. Η έτερη Ferrari του Νάιτζελ Μάνσελ έκλεψε την παράσταση, με τον Βρετανό να πραγματοποιεί μια μυθική προσπέραση από την εξωτερική στον Γκέρχαρντ Μπέργκερ, στην ταχύτατη κεκλιμένη στροφή Περαλτάδα. Έτσι η Ferrari έκανε το 1-2, με τον Μπέργκερ να κλείνει το βάθρο.

Σαν σήμερα το 2001, οι αδερφοί Μίκαελ και Ραλφ Σουμάχερ μονομάχησαν για τη νίκη στο Ευρωπαϊκό GP του Νίρμπουργκρινγκ. Οι δυο τους είχαν εισέλθει στα pits για αλλαγή ελαστικών στον 28ο γύρο. Ο οδηγός της Williams πάτησε εκτός της άσπρης διαχωριστικής γραμμής για την έξοδο από το pit lane και οι αγωνοδίκες του επέβαλαν ποινή stop/go. Στο βάθρο ανέβηκαν επίσης οι Χουάν Πάμπλο Μοντόγια και Ντέιβιντ Κούλθαρντ.

Σαν σήμερα το 2006, η πίστα του Άσεν προσέφερε ένα θεαματικό GP Ολλανδίας για το MotoGP, σε έναν αγώνα όπου ξεχώρισαν οι Αμερικανοί αναβάτες του grid. Ο Κόλιν Έντουαρντς προσπέρασε τον poleman, Τζον Χόπκινς, στην πρώτη στροφή για να τεθεί επικεφαλής. Ωστόσο στο παιχνίδι της νίκης μπήκε ο Νίκι Χέιντεν της Honda, ο οποίος έδωσε σκληρή μάχη με τον Έντουαρντς. Η νίκη κρίθηκε στο τελευταίο σικέιν του τελευταίου γύρου, με τον αναβάτη της Yamaha να προσπαθεί να περάσει από την εσωτερική αλλά μην κάνει σωστή εκτίμηση της εξόδου του. Η μοτοσικλέτα γλίστρησε και ο Έντουαρντς έπεσε άσχημα, αφήνοντας ανοιχτό δρόμο στον Χέιντεν για τη δεύτερή του νίκη στο MotoGP.

Σαν σήμερα το 2012, το σιρκουί πόλης της Βαλένθια φιλοξένησε για τελευταία φορά αγώνα F1, χαρίζοντας ωστόσο μια πληθώρα από αξέχαστες στιγμές στο πλαίσιο του Grand Prix Ευρώπης. Πρωταγωνιστής ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο, ο οποίος εκκίνησε από την 11η θέση και κατόρθωσε να πραγματοποιήσει μια σειρά από δύσκολα προσπεράσματα. Ο Ισπανός προσπέρασε τον Ρομέν Γκροζάν για τη δεύτερη θέση στον 34ο γύρο και ελάχιστες στιγμές αργότερα ο επικεφαλής, Σεμπάστιαν Φέτελ, εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος. Έτσι ο οδηγός της Ferrari έβαλε πλώρη για μια συγκινητική νίκη μέσα στην πατρίδα του, μπροστά από τον Κίμι Ράικονεν. Το βάθρο «έκλεισε» ο ένας και μοναδικός, Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Γερμανός θρύλος είχε ευνοηθεί από μια σύγκρουση μεταξύ Πάστορ Μαλντονάντο και Λιούις Χάμιλτον, ανεβαίνοντας στο βάθρο για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στην F1 και τελευταία στην τεράστια καριέρα του.

Σαν σήμερα το 2018, η F1 επέστρεψε στη Γαλλία για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια απουσίας και φιλοξένησε Grand Prix στην πίστα του Πολ Ρικάρ. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε περίπατο στον αγώνα, με τους Μαξ Φερστάπεν και Κίμι Ράικονεν να τον πλαισιώνουν στο βάθρο. Highlight του αγώνα ήταν η σύγκρουση μεταξύ των Σεμπάστιαν Φέτελ και Βάλτερι Μπότας στον εναρκτήριο γύρο.

