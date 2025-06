Τα οικονομικά της γερμανικής ομάδας της Formula 1 κύλησαν εξαιρετικά στην τελευταία σεζόν του Λιούις Χάμιλτον στο Μπράκλεϊ.

Η μητρική εταιρεία της Mercedes-AMG Petronas Formula One Team κατέγραψε εντυπωσιακή οικονομική άνοδο για το έτος 2024, σημειώνοντας αύξηση 16% στα συνολικά της έσοδα. Καθοριστικοί παράγοντες ήταν την αγωνιστική βελτίωση και την ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών.

Σύμφωνα με τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που κατατέθηκαν πρόσφατα στο Companies House του Ηνωμένου Βασιλείου, η Mercedes Grand Prix Limited ανέφερε αύξηση τζίρου από 638,15 εκατομμύρια ευρώ το 2023 σε 742,66 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

