Ο Ολλανδός ξεκαθαρίζει πως η Red Bull Racing δεν μπορεί να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο της Formula 1 χωρίς σταθερά ανταγωνιστικές εμφανίσεις.

Η κατάκτηση ενός πέμπτου παγκόσμιου τίτλου οδηγών στη Formula 1 δεν είναι εύκολη υπόθεση φέτος για τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός κατάφερε να μειώσει ελαφρώς τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Όσκαρ Πιάστρι, τερματίζοντας δεύτερος στο Grand Prix Καναδά, σε έναν αγώνα όπου ο Αυστραλός περιορίστηκε στην τέταρτη θέση.

Παρά τη μείωση της διαφοράς, ο Φερστάπεν παρέμεινε προσγειωμένος και ρεαλιστής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν έχει επαναλάβει ότι δεν θεωρεί εαυτόν φαβορί για τον τίτλο, επιμένοντας πως η McLaren είναι η ομάδα που έχει το πάνω χέρι.

