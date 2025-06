Όταν η Formula 1 συναντά τη μόδα: Το κόκκινο χαλί της ταινίας «F1»

Ο Λιούις Χάμιλτον με Dior και ο Ντάμσον Ίντρις με Prada έκλεψαν την παράσταση στην παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, αναδεικνύοντας μια νέα διάσταση του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η παγκόσμια πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «F1» στη Νέα Υόρκη δεν ήταν απλώς ένα κινηματογραφικό γεγονός, αλλά και μια συνάντηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την υψηλή ραπτική και τον κόσμο των celebrities. Το κόκκινο χαλί μετατράπηκε σε μια πασαρέλα όπου κορυφαία ονόματα από τον κόσμο της Formula 1 και του Χόλιγουντ εντυπωσίασαν με τις ενδυματολογικές τους επιλογές, δείχνοντας πώς ο αθλητισμός, η τέχνη και το στυλ μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά.

Ο Λιούις Χάμιλτον λάμπει με Dior

Ο Λούις Χάμιλτον, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, έκανε για άλλη μια φορά αισθητή την παρουσία του. Παρευρισκόμενος στην εκδήλωση όχι μόνο ως μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του αθλήματος, αλλά και ως παραγωγός της ταινίας, ο Χάμιλτον επέδειξε το συνηθισμένο του στυλ, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό σύνολο από τον οίκο Dior. Φορώντας ένα σακάκι Bar Peak Lapel σε απαλό ροζ χρώμα, με στενή εφαρμογή στη μέση, το συνδύασε με μια floral καρφίτσα, που, όπως σχολιάστηκε στα social media, είχε το σχήμα μιας κατσίκας – αναφορά στο ακρωνύμιο G.O.A.T. (Greatest Of All Time). Μαύρο παντελόνι και μαύρα παπούτσια Dior με φιόγκους ολοκλήρωσαν το look, το οποίο προερχόταν απευθείας από τη συλλογή Dior Men Fall αυτής της χρονιάς.

Ο Λιούις Χάμιλτον είναι πρεσβευτής του οίκου Dior από το 2024, μια προσωπική επιλογή του δημιουργικού διευθυντή της Dior Menswear, Κιμ Τζόουνς. Ο Τζόουνς είχε δηλώσει: «Μοιραζόμαστε την αγάπη για τη φύση, την επιθυμία να τιμήσουμε την Αφρική και ένα ενδιαφέρον για την τεχνική διαδικασία και τις τεχνικές που ενώνουν τεχνίτες στην Αφρική με την τεχνογνωσία των ατελιέ της Dior. Επιπλέον, αυτή η συλλογή αντανακλά την αθλητική πλευρά του Λιούις, την επιδεξιότητά του και τη λειτουργικότητά μας. Συνολικά, ο τρόπος που τα πράγματα ενώθηκαν ήταν πολύ οργανικός και απολαυστικός».

Άλλοι αστέρες στο κόκκινο χαλί

Η πρεμιέρα υποδέχτηκε και άλλες διάσημες προσωπικότητες. Ο Μπραντ Πιτ , ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «F1», επέλεξε ένα σκούρο μπλε double-breasted κοστούμι με μαύρα πέτα και ένα σομόν-ροζ πουκάμισο – σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό του Τζορτζ Ράσελ.

Ο Ντάμσον Ίντρις, συμπρωταγωνιστής στην ταινία «F1», επέλεξε ένα κομψό, ριγέ κοστούμι από τον οίκο Prada, το οποίο φόρεσε χωρίς πουκάμισο, προσδίδοντας μια μοντέρνα και εκλεπτυσμένη αίσθηση. Όπως δήλωσε ο ίδιος στη Vogue, «Ήθελα κάτι που να ένιωθε μοντέρνο και εκλεπτυσμένο. Ήταν σημαντικό για μένα να φορέσω κάτι που να τιμούσε αυτό. Σημαίνει πολλά να γιορτάζουμε αυτή τη νύχτα και όλα όσα έχω χτίσει».

Η ταινία «F1» αναμένεται θα κυκλοφορήσει στις 25 Ιουνίου, φέρνοντας την αδρεναλίνη των αγώνων και τη λάμψη του κόκκινου χαλιού στις οθόνες μας. Η πρεμιέρα έδειξε ξεκάθαρα ότι ο κόσμος της Formula 1 έχει πλέον διευρύνει τα όριά του, αγκαλιάζοντας τη μόδα και το lifestyle ως αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Φωτογραφίες: Getty images