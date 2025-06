Ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Circuit Gilles Villeneuve.

H δράση στο Grand Prix Καναδά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 συνεχίστηκε με το FP3. Οδηγοί και ομάδες είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους για να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει της μάχης για την pole position.

Όπως έγινε και στις δύο περιόδους της Παρασκευής έτσι και σήμερα είδαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

We have a car on track and it's the home hero 👋#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/ODDym3clDu — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Μάχη για τέσσερις

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:11,799 όμως δεν έδειξε τη σιγουριά που θα ήθελε να είχε με την MCL39. Στη 2η θέση ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να είναι μόλις 78 χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον Βρετανό.

Τρίτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, o οποίος δεν έκανε καθαρό γύρο με το δεύτερο σετ μαλακής γόμας, όμως η διαφορά του από την κορυφή ήταν 0,151 δλ. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε δύο λάθη στον ταχύτερο γύρο του όμως ήταν μόλις 0,251 δλ μακριά από τον ταχύτερο χρόνο.

We had a quiet start to the session...



But it's busy out there now! 👀#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/fyzePVXQZ9 June 14, 2025

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν κάτω από τρία δέκατα μακριά από την κορυφή, κάτι που φέρνει τις McLaren, Ferrari, Red Bull και Mercedes πολύ κοντά πριν τη μάχη της pole position.

Η Aston Martin ηγείται του midfield

O Φερναντο Αλόνσο ήταν στην 6η θέση με έναν εντυπωσιακό γύρο για την Aston Martin και ξεπέρασε τους Κίμι Αντονέλι και Όσκαρ Πιάστρι. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι πάντα σταθεροί και γρήγοροι Κάρλος Σάινθ και Άλεξ Άλμπον της Williams.

Ο Πιάστρι χτύπησε στον «τοίχο των πρωταθλητών»

Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών στο FP3 η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της και διέκοψε τη ροή της διαδικασίας. Ο λόγος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος χτύπησε στον τοίχο των πρωταθλητών και πλήγωσε πίσω δεξιά το μονοθέσιό του.

Piastri has clipped the Wall of Champions 👀



And he's got a puncture for his troubles #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Galcy9mvBj — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Και τώρα κατατακτήριες

Η δράση συνεχίζεται απόψε στις 23:00 με τις κατατακτήριες δοκιμές που θα κρίνουν τη σειρά εκκίνησης του αγώνα στο Μοντρεάλ. Συντονιστείτε στις 22:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta Και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Καναδά

