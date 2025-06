Ο πρώην πρωταθλητής της Formula 1 δεν κατάφερε ποτέ να κερδίσει στο Grand Prix της πατρίδας του.

To 1996 o Ζακ Βιλνέβ άφησε το IndyCar (CART) των ΗΠΑ - όπου είχε στεφθεί πρωταθλητής την προηγούμενη χρονιά - και μεταπήδησε στην Formula 1 και την κυρίαρχη Williams-Renault. Ο Καναδός οδηγός κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος, πίσω μόνο από τον teammate του, Ντέιμον Χιλ.

Εκείνη τη σεζόν ο Βιλνέβ τερμάτισε δεύτερος στο Grand Prix Καναδά, στην πίστα που φέρει το όνομα του πατέρα του, Ζιλ Βιλνέβ. Και ενώ όλα έδειχναν ότι η πρώτη νίκη στον Καναδά ήταν υπόθεση χρόνου για τον Βιλνέβ, όχι μόνο δεν ήρθε ποτέ αλλά δεν βαθμολογήθηκε ποτέ ξανά στον αγώνα της πατρίδας του! Ο Βιλνέβ στέφθηκε πρωταθλητής της F1 το 1997, με 7 νίκες μέσα στη σεζόν.

The tale of Jacques Villeneuve's rotten home luck 😣



From taking P2 in his Canada debut to never scoring again on home soil, with a host of retirements to boot ❌#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Xe16GkcawG