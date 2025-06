Η πολυαναμενόμενη ταινία με θέμα τη Formula 1 κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες την 26η Ιουνίου.

Όπως στον πραγματικό κόσμο της Formula 1, έτσι και στην ταινία «F1» η μεγαλύτερη κόντρα είναι μεταξύ των οδηγών της ίδιας ομάδας. Σύμφωνα με το σενάριο της ταινίας που αναμένεται να γίνει το blockbuster του καλοκαιριού, ο Σόνι Χέιζ (Μπραντ Πιτ) είναι ένας πρώην οδηγός της Formula 1 που επιστρέφει στις πίστες για να γίνει μέντορας του νεαρού και ταλαντούχου Τζόσουα Πιρς (Ντάμσον Ίντρις).

Δεν λείπουν όμως οι εντάσεις μεταξύ τους, για το ποιος θα έχει τον ρόλο του πρωταγωνιστή μέσα στην APX GP.

