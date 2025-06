O Γερμανός οδηγός της Sauber πήρε το καλύτερο αποτέλεσμα σε αγώνα της Formula 1 εδώ και πολλά χρόνια.

Εκκινώντας στο Grand Prix Ισπανίας από τη 15η θέση, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ δεν είχε πολλές ελπίδες να τερματίσει μέσα στους βαθμούς. Και όμως ο 37χρονος οδηγός της Kick Sauber βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης, με μία εντυπωσιακή προσπέραση στον προτελευταίο γύρο επί της SF-25 του Λούις Χάμιλτον!

Down the inside on Lewis Hamilton! 🤯



Nico Hulkenberg gets the run on the Ferrari and takes the place on his way to P5 in Spain 👏#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/RMpmJhp3Gb