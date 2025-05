Η ιταλική ομάδα παραμένει συγκρατημένη και δεν πιστεύει πως θα αντιστρέψει την κακή της σεζόν από τη μία στιγμή στην άλλη.

Η Ferrari αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τη δυνατότητα διατήρησης της ανταγωνιστικής της απόδοσης από το Grand Prix Μονακό στο επερχόμενο Grand Prix της Ισπανίας. Οι ιδιαιτερότητες της πίστας της Βαρκελώνης ενδέχεται να αναδείξουν τις αδυναμίες του SF-25, κάτι για το οποίο ανησυχούν στο ιταλικό στρατόπεδο.

Ο Σαρλ Λεκλέρ πήρε ένα φοβερό αποτέλεσμα, για τα δεδομένα του 2025, κατακτώντας τη δεύτερη θέση, γεγονός που τόνωσε το ηθικό της Scuderia. Ωστόσο, ο Μονεγάσκος οδηγός παραμένει επιφυλακτικός για τη συνέχεια της σεζόν:

