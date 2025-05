Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 θέλει η ομάδα του να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις μετά από τα αρνητικά αποτελέσματα σε Ιταλία και Μονακό.

Μετά τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της Mercedes-AMG F1 στους έξι πρώτους αγώνες της σεζόν, ήρθε η κάμψη στα Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια και Μονακό. Ως αποτέλεσμα, η δεύτερη θέση στη βαθμολογία κατασκευαστών της Formula 1 έχει αρχίσει να απειλείται από Red Bull Racing και Scuderia Ferrari.

Η γερμανική ομάδα θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και στο βάθρο στο προσεχές Grand Prix Ισπανίας (30 Μαΐου - 1 Ιουνίου), εκμεταλλευόμενη την αλλαγή στους κανονισμούς για την εμπρός πτέρυγα των μονοθεσίων. «Πιέζουμε για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και η νέα τεχνική ντιρεκτίβα της FIA όσον αφορά την ευκαμψία της εμπρός πτέρυγας θα δημιουργήσει νέα δεδομένα», δήλωσε ο Τότο Βολφ ενόψει του αγώνα στη Βαρκελώνη.

«Η πίστα αυτή αποτελεί ένα καλό τεστ όσον αφορά τις δυνατότητες των μονοθεσίων, καθώς έχει στροφές χαμηλής, μεσαίας και υψηλής ταχύτητας. Θα είναι χρήσιμο τεστ για να αξιολογήσουμε τις πρόσφατες αναβαθμίσεις μας και τη θέση που κατέχουμε απέναντι στους αντιπάλους μας», ανέφερε ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1.

Θυμηθείτε την εντυπωσιακή εκκίνηση του Τζορτζ Ράσελ στον περσινό αγώνα της Βαρκελώνης.

