H αποτυχία δημιουργίας θεάματος με τεχνητό τρόπο οδηγεί την ένωση των οδηγών της Formula 1 να προβεί σε προτάσεις για να αλλάξει η χάραξη της διαδρομής στο Μόντε Κάρλο.

Το Grand Prix του Μονακό για το 2025 υπήρξε διαχρονικά ο πιο λαμπερός σταθμός στο καλεντάρι της Formula 1. Πρόκειται για μια πίστα-μνημείο που συνδυάζει την αριστοκρατική ατμόσφαιρα με τη χειρουργική ακρίβεια της αστικής οδήγησης. Ωστόσο, κάτω από τη γυαλιστερή επιφάνεια, παραμένει μια βαθιά κρίση: η πλήρης απουσία αγωνιστικής εξέλιξης εντός πίστας. Το Grand Prix του 2025 κατέδειξε με αμείλικτη καθαρότητα ότι η παραδοσιακή αίγλη του Μονακό δεν είναι πλέον αρκετή να καλύψει την έλλειψη προσπεράσεων, παρά την εισαγωγή νέων κανονισμών.

Eyes in the sky! 👀



A bird's-eye view of magic Monaco during Sunday's Grand Prix 😎#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/WpLyxohDaW May 26, 2025

Όταν η στρατηγική γίνεται παρωδία

Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να προστεθεί στρατηγικό ενδιαφέρον, οι διοργανωτές επέβαλαν για πρώτη φορά το 2025 την υποχρέωση δύο στάσεων στα pit, ευελπιστώντας ότι ο ασυνήθιστος αυτός κανόνας θα ενέτεινε τη δράση. Αντίθετα, η απόπειρα κατέληξε σε φιάσκο.

Οι οδηγοί, εγκλωβισμένοι στο στενό σιρκουί, δεν είχαν καμία απολύτως δυνατότητα να εκμεταλλευτούν στρατηγικά τα παράθυρα αλλαγής ελαστικών. Η αγωνιστική μονοτονία διατηρήθηκε, απλώς με περισσότερες –και ανούσιες– στάσεις.

Slippin' and slidin' on his way to the podium 💨



Oscar Piastri saved this moment on the exit of Sainte Devote during the race 💪#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/wfJLrMi7Tt — Formula 1 (@F1) May 26, 2025

Υπάρχει τρόπος να σωθεί η «μαγεία» του Μονακό

Λίγες ώρες μετά το τέλος του φετινού αγώνα, ο πρόεδρος του GPDA (σ.σ. ένωση οδηγών) δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο έκανε τις δικές του προτάσεις για αλλαγές στο σιρκουί του Μονακό. Η διαδρομή δεν θα υποστεί σοβαρές αλλαγές, δεν θα αλλοιωθεί η αυθετικότητά της και παράλληλα θα προσφέρει ευκαιρίες για μάχες και προσπεράσματα.

«Το Μονακό είναι εξαιρετικά απαιτητικό οδηγικά, αλλά αγωνιστικά πλέον στερείται ουσίας. Χρειάζονται ριζικές αλλαγές», δήλωσε ο Αλεξάντερ Βουρτς.

Around the outside! 👊



A mega move from Lance Stroll on the final lap of the Monaco Grand Prix to secure P15 💨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/XKGOGKrqTh — Formula 1 (@F1) May 26, 2025

Οι τρεις προτάσεις για αλλαγές στη διαδρομή

Αντιλαμβανόμενος το αδιέξοδο, ο Αλεξάντερ Βουρτς παρουσίασε δημοσίως μια τριπλή πρόταση τροποποιήσεων στο layout της πίστας, στοχεύοντας να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες προσπέρασης χωρίς να αλλοιώσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της.

1. Νέα τοποθέτηση του Νουβέλ σικέιν

Η πρώτη και ίσως πιο σημαντική πρόταση αφορά τη μεταφορά του Νουβέλ σικέιν– μετά την έξοδο από το τούνελ – σε σημείο πιο κοντά στη στροφή Ταμπάκ. Αυτό θα επιμηκύνει τη ζώνη φρεναρίσματος, δημιουργώντας ένα πραγματικό πεδίο μάχης και ευκαιρίας για προσπέραση.

«Η μετατόπιση της στροφής αυτής θα αφαιρούσε τη δυνατότητα αμυντικού κλειδώματος, επιτρέποντας επιθετικά περάσματα», εξήγησε ο Βουρτς.

2. Επανασχεδιασμός της Ρασκάς

Η εμβληματική Ρασκάς, η τελευταία δύσκολη στροφή πριν τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού, προτείνεται να ανασχεδιαστεί, με το κορυφαίο σημείο της (apex) να μετακινείται προς τα έξω. Έτσι, δημιουργείται μια ευρύτερη γωνία εισόδου που προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για επίθεση.

3. Τροποποίηση της φουρκέτας Φερμόν

Η τρίτη και πιο τολμηρή πρόταση αφορά την τροποποίηση της διασημότερης αργής στροφής στη Formula 1, της Fairmont Hairpin. Ο Βουρτς εισηγείται τη διεύρυνση του χώρου γύρω από τη στροφή, επιτρέποντας πιο ευέλικτες γραμμές και ανοίγοντας ενδεχόμενες δυνατότητες για side-by-side δράση.

«Με σωστή γεωμετρία, η Φερμόν μπορεί να μεταμορφωθεί από εμπόδιο σε ευκαιρία», σχολίασε ο Αυστριακός πρώην οδηγός.

WURZdesign proposed Monaco Track upgrades. High level only, considering urban constraints of the city, but aiming to improve raceability. (Nouvelle Chicane idea indeed a larger civil engineering impact) pic.twitter.com/zwdTsEM150 — alex wurz (@alex_wurz) May 26, 2025

Φωτογραφίες: Scuderia Ferrari media