Η βρετανική ομάδα θα πάρει μέρος στον αγώνα του Πριγκιπάτου με μία εμφάνιση ρετρό στα δύο μονοθέσια των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

Η McLaren αποκάλυψε μια νέα, vintage εμφάνιση εμπνευσμένη από τη Ριβιέρα, την οποία θα χρησιμοποιήσει στα επερχόμενα Grand Prix του Μονακό και της Ισπανίας. Η νέα αυτή εμφάνιση αποτίει φόρο τιμής στο ιστορικό μονοθέσιο M7A, με το οποίο η ομάδα πέτυχε την πρώτη της νίκη στη Formula 1 το 1968.

Αυτή είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που η McLaren θα πάρει μέρος στο Grand Prix Μονακό με ειδικό χρωματισμό στο μονοθέσιό της.

Η νέα εμφάνιση της McLaren συνδυάζει το κλασικό πορτοκαλί χρώμα της ομάδας με λευκές και μαύρες αποχρώσεις, εμπνευσμένες από το μονοθέσιο M7A που οδήγησαν οι Ντένι Χιουλμ και Μπρους ΜακΛάρεν μεταξύ του 1968 και του 1971. Η M7A χάρισε στην ομάδα την πρώτη της νίκη στη Formula 1 στο Grand Prix του Βελγίου το 1968.

Οι οδηγοί της ομάδας του Ουόκινγκ, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι, θα φορούν νέες λευκές αγωνιστικές στολές, τις οποίες η McLaren περιγράφει ως «A New Alternative». Η νέα ενδυμασία συμπληρώνει την ρετρό εμφάνιση του μονοθεσίου και ενισχύει την εορταστική ατμόσφαιρα των αγώνων του Μονακό και της Ισπανίας.

