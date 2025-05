Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ανέβηκε και πάλι στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου και τόνισε πως όλα πήγαν εξαιρετικά στο τριήμερο της Ίμολα.

Σε έναν αγώνα που όλα πήγαν όπως ήθελε ο Μαξ Φερστάπεν κέρδισε για τέταρτη σερί φορά στην Ίμολα και έφτασε τις δύο νίκες στο 2025. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing, στον 400ο της αγώνα στη Formula 1 τα έκανε όλα τέλεια από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο γύρο και μπήκε για τα καλά στη μάχη του τίτλου.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Φερστάπεν μίλησε για το τι έζησε στους 63 γύρους στην Ίμολα όντας ιδιαίτερα περιγραφικός για την κίνησή στη στροφή δύο είτε το ρυθμό της RB21.

«Η εκκίνηση δεν ήταν καλή, όμως ήμουν από την εξωτερική, την κανονική αγωνιστική γραμμή. Αποφάσισα να βουτήξω το μονοθέσιο από την εξωτερική και αυτό δούλεψε πολύ καλά. Αυτό έφτιαξε τον αγώνα μας. Από τη στιγμή που ήμουν μπροστά, το μονοθέσιο ήταν πάρα πολύ καλό, πρόσεχα τα ελαστικά μου, είχα εξαιρετικό ρυθμό. Κάναμε τεράστια βελτίωση σε σχέση με την Παρασκευή. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Το VSC μας βοήθησε πολύ. Με τη σκληρή γόμα ο ρυθμός μας ήταν πολύ δυνατός. Ακόμα και μετά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας διαχειριστήκαμε τον αγώνα μας πάρα πολύ καλά. Είμαι τρομερά περήφανος για όλους, ήταν μία πάρα πολύ σημαντική εβδομάδα για εμάς, το μονοθέσιό μας ήταν πάρα πολύ καλό και η εκτέλεση του αγώνα ήταν πάρα πολύ καλή», είπε ο οδηγός της Red Bull Racing.

Στη συνέχεια έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως ο αγώνας που ακολουθεί στο Μονακό θα είναι πολύ διαφορετικός από τον σημερινό.

«Μου αρέσει να οδηγώ είτε πρόκειται για τη Formula 1 είτε για άλλη μορφή αγώνων. Την επόμενη εβδομάδα πάμε σε μία πολύ διαφορετική πίστα στο Μονακό. Θα είναι πολύ απαιτητικό τριήμερο. Για την ώρα θέλω να απολαύσω τη σημερινή νίκη».

