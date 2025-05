Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού επενδύει στην επόμενη γενιά με τη συνεισφορά του Άντονι Χάμιλτον, πατέρα του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1.

Ο Άντονι Χάμιλτον, πατέρας του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, αναμένεται να αναλάβει ενεργό και σημαντικό ρόλο στην FIA. Αναμένεται να εστιάσει στην ανάπτυξη και υποστήριξη νέων οδηγών που φιλοδοξούν να φτάσουν στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μετά από περίπου 18 μήνες συνεργασίας ως ανεπίσημος σύμβουλος του προέδρου της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ, ο μπαμπάς Χάμιλτον πρόκειται να παρουσιάσει ένα νέο θεσμικό πρόγραμμα με τίτλο «Young Driver Development Pathway», στο ετήσιο συνέδριο της FIA που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στο Μακάου.

Το νέο αυτό πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρέχει στους νέους οδηγούς μια πιο δομημένη, ηθική και ασφαλή διαδρομή εξέλιξης. Θα τους προστατέψει από εκμεταλλευτικές συμφωνίες διαχείρισης και ενισχύοντας τις ευκαιρίες εξέλιξης βάσει ταλέντου.

Anthony Hamilton with his arm around a dejected Isack Hadjar 🥺#F1 #AusGP pic.twitter.com/YxuUpljVcw