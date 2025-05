Σαν Σήμερα: Η μέρα που οι «νέοι» κέρδισαν τους «παλιούς» (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Το ταξίδι μας στο παρελθόν συνεχίζεται και σήμερα με αγώνες της Formula 1 στο θρυλικό Μονακό, παρθενικές νίκες δύο οδηγών και επιτυχίες μεγαθηρίων περιλαμβάνει η σημερινή αναδρομή στο παρελθόν. Στον κόσμο του MotoGP συναντάμε έναν αγώνα-ορόσημο, ενώ το WRC ταξιδεύει για πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1967, ο Ντένι Χιούλμ στέφθηκε νικητής στο GP Μονακό με μια Brabham-Repco BT20 και σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1. Ωστόσο, η ξεχωριστή αυτή μέρα για τον Νεοζηλανδό επισκιάστηκε από το τραγικό δυστύχημα του Λορένζο Μπαντίνι. Ο Ιταλός της Ferrari βρισκόταν στη δεύτερη θέση μέχρι τον 82ο γύρο, όταν είχε έξοδο στο σικέιν μετά το τούνελ. Αμέσως ξέσπασε φωτιά και οι άνθρωποι της πίστας άργησαν απελπιστικά να τη σβήσουν. Ο Μπαντίνι είχε αποκομίσει σοβαρότατα εγκαύματα και απεβίωσε στο νοσοκομείο τρεις μέρες αργότερα, σε ηλικία μόλις 31 ετών. Ο νικητής Χιούλμ πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Γκρέιαμ Χιλ και Κρις Έιμον.

Σαν σήμερα το 1968, ακριβώς έναν μήνα μετά τον θάνατο του φίλου του και ομόσταυλου στη Lotus, Τζιμ Κλαρκ, ο Μάικ Σπενς σκοτώθηκε σε δοκιμές για τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Ο Βρετανός είχε ήδη τρέξει σε 31 Grand Prix της Formula 1 με τη Lotus. Ο Κλάρκ σκόπευε να αγωνιστεί στην Ινδιανάπολη, εκπροσωπώντας την ομάδα STP του Άντι Γκρανατέλι. Τελικά η θέση του αναπληρώθηκε από τον 31χρονο Σπενς, ο οποίος στάθηκε τραγικά άτυχος χάνοντας τον έλεγχο στη στροφή 1 ενώ δοκίμαζε τη Lotus 56 του Γκρεγκ Βελντ. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο και υπέκυψε στα τραύματά του τέσσερις ώρες αργότερα.

Σαν σήμερα το 1977, ολοκληρώθηκε το πρώτο Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WRC). Η νίκη κατέληξε στον Φούλβιο Μπατσέλι, ο οποίος οδήγησε ένα Fiat 131 Abarth, στη μοναδική του νίκη στη διοργάνωση. Ο Ιταλός ήταν ενάμιση λεπτό μπροστά από το Ford Escort RS1800 του Άρι Βάτανεν, με την τρίτη θέση να καταλαμβάνεται από το έτερο Fiat 131 του Μάρκου Άλεν.

Σαν σήμερα το 1978, το GP Μονακό προσέφερε παρθενική νίκη στη Formula 1 σε έναν άλλον οδηγό, τον αείμνηστο Πατρίκ Ντεπαγιέ. Ο Τζον Ουάτσον της Brabham-Alfa Romeo ηγήθηκε στο πρώτο μισό του αγώνα, μέχρι να αντιμετωπίσει προβλήματα στο σύστημα πέδησης και να επιτρέψει στον Ντεπαγιέ να τον προσπεράσει, στον 38ο γύρο. Ο Γάλλος, ο οποίος μετρούσε ήδη 15 παρουσίες στο βάθρο, αντιστάθηκε στην πίεση του Νίκι Λάουντα κατακτώντας τη νίκη με την Tyrrell 008. Αξίζει να αναφερθεί πως ο Αυστριακός της έτερης Brabham-Alfa Romeo είχε κλατάρισμα στο μέσον του αγώνα. Κατάφερε να ανακάμψει έως τη δεύτερη θέση, μπροστά από την Wolf του Τζόντι Σέκτερ.

Σαν σήμερα το 1989, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα θριάμβευσε για δεύτερη φορά στους δρόμους του Πριγκιπάτου του Μονακό, επικρατώντας με άνεση του Αλέν Προστ. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος άσσος της McLaren έπρεπε να συμβιβαστεί με ένα δυσλειτουργικό κιβώτιο ταχυτήτων καθώς είχε χάσει την πρώτη και δεύτερη σχέση. Από την άλλη, ο Προστ επηρεάστηκε σημαντικά από συγκυρίες που στιγμάτισαν τον αγώνα, όπως το μπλοκάρισμα της πίστας στη φουρκέτα Λόουζ από τα μονοθέσια των (θυμωμένων) Νέλσον Πικέ και Αντρέα Ντε Τσέζαρις, καθώς και από την αργοπορημένη αντίδραση του Ρενέ Αρνού σε ένα ντουμπλάρισμα. Στις πιο πίσω θέσεις ξεχώρισαν ομάδες που είχαν ξεκινήσει το τριήμερο από το pre-qualifying. Για την ακρίβεια, η Brabham πραγματοποίησε ένα μίνι θαύμα οδηγώντας τον Στέφανο Μοντένα στο πρώτο δικό του βάθρο και τελευταίο στην ιστορία της, ενώ ο Άλεξ Κάφι τερμάτισε τέταρτος με την Scuderia Italia.

#OnThisDay in 1989 at Monaco, Ayrton Senna 🇧🇷 in McLaren MP4/5 - Honda RA109E #V10 scored his 32nd pole position in #F1 pic.twitter.com/RQn2slFmSc