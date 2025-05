Θρήνος στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού καθώς ένας πρώην αστέρας της Formula 1 και των 24 Ωρών Λε Μαν έφυγε από τη ζωή.

Ο πρώην οδηγός της Formula 1 και νικητής των 24 Ωρών Λε Μαν, Γιόχεν Μας, απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών την Κυριακή 4 Μαΐου 2025. Τα αίτια του θανάτου του οφείλονταν σε επιπλοκές από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Φεβρουάριο.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια ενός συζύγου, πατέρα, παππού και θρύλου των αγώνων.

We are deeply saddened by the passing of Jochen Mass. His legacy will never be forgotten and our thoughts and sincere condolences are with his family. pic.twitter.com/d9OjTCcdkb