O αγώνας στο Μαϊάμι ενδέχεται να ήταν ο τελευταίος για τον Τζακ Ντούχαν στη Formula 1, τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον.

Ο Τζακ Ντούχαν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς έντονες φήμες κυκλοφορούν πως η Alpine F1 εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να δώσει την ευκαιρία στον Φράνκο Κολαπίντο να πραγματοποιήσει το φετινό ντεμπούτο του στη Formula 1. Ο Αργεντινός βρίσκεται στις τάξεις της γαλλικής ομάδας από τον χειμώνα έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη Williams στο δεύτερο μισό του 2024.

Αφορμή για τις εικασίες αποτέλεσε μια δήλωση του Οράσιο Μαρίν, CEO της YPF (σ.σ. βασικού χορηγού του Κολαπίντο) σε τηλεοπτική συνέντευξη. Εκεί φέρεται να ανέφερε κατά λάθος την Ίμολα ως πιθανό σημείο για την πρώτη του εμφάνιση με τη γαλλική ομάδα.

«Αν όλα πάνε καλά, θα τον δούμε στην Ίμολα», φέρεται να είπε ο Μαρίν.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονη κινητικότητα στο paddock του Μαϊάμι και ενίσχυσε τα σενάρια για αντικατάσταση του Ντούχαν. Ο Αυστραλός έχει δείξει ορισμένα σημάδια ταχύτητας όμως μετά από έξι Grand Prix στο 2025 δεν έχει σκοράρει ακόμα κανέναν βαθμό.

Ο Αργεντινός είναι ένας εκ των τριών αναπληρωματικών οδηγών της Alpine και βρίσκεται με μορφή δανεισμού από τη Williams στη γαλλική ομάδα. Ο Κολαπίντο είναι το μέλλον της Alpine σύμφωνα με τον αγωνιστικό της σύμβουλο, Φλάβιο Μπριατόρε.

«Ο Κολαπίντο είναι ένας οδηγός με τρομερό ταλέντο και προοπτική. Η Alpine θέλει να επενδύσει στο μέλλον», δήλωσε νωρίτερα στο 2025 ο Ιταλός.

