Η βρετανική ομάδα γνωρίζει πως η MCL39 μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να χάσει το πλεονέκτημα που απολαμβάνει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1.

Η McLaren, μετά από μια εντυπωσιακή αρχή στη σεζόν 2025 της Formula 1, αναγνωρίζει ότι η κυριαρχία της μπορεί να αμφισβητηθεί άμεσα από έναν ανταγωνιστή που εισάγει μια στρατηγική αναβάθμιση. Οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις έχουν πάρει τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες, με τον Αυστραλό να έχει ανέβει τρεις φορές στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου και ο Βρετανός μόλις μία.

Όλα όμως μπορούν να αλλάξουν σύντομα και αυτό είναι κάτι που βρίσκεται στο «μυαλό» της ομάδας του Ουόκινγκ.

Η McLaren αντιμετωπίζει θετικά την αρχή της σεζόν, ωστόσο είναι πλήρως συνειδητοποιημένη ότι, με τις ρυθμίσεις των αντιπάλων και τις συνεχείς αναβαθμίσεις, το πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει μέχρι στιγμής μπορεί να μην είναι μόνιμο.

Ο CEO της βρετανικής ομάδας, Ζακ Μπράουν, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Η διαφορά στην απόδοση με τις άλλες ομάδες μπορεί να μειωθεί από μία μόνο αναβάθμιση, και πρέπει να παραμείνουμε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».

