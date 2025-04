Στη βρετανική ομάδα και πρωτοπόρο της Formula 1 έφτιαξαν σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεως όπως αποκάλυψε ο CEO της, Ζακ Μπράουν.

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια η McLaren Racing έχει και τους δύο οδηγούς της στη μάχη του τίτλου της Formula 1, μετά από τα πρώτα Grand Prix της σεζόν. Για το λόγο αυτό, ο CEO της βρετανικής ομάδας, Ζακ Μπράουν, αποκάλυψε ότι η ομάδα έχει ήδη καταστρώσει μια στρατηγική διαχείρισης κρίσεως, στην περίπτωση που οι οδηγοί της, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι συγκρουστούν σε μεταξύ τους μάχη.

Με τη McLaren να προηγείται στο πρωτάθλημα κατασκευαστών και τους δύο νεαρούς αστέρες της να κυριαρχούν και στη βαθμολογία οδηγών έναντι του Μαξ Φερστάπεν, η δυναμική μεταξύ των δύο οδηγών της ομάδας του Ουόκινγκ αναμένεται να δοκιμαστεί.

🏡 is where the 🧡 is 🫶#McLaren pic.twitter.com/hmNZ8LRUcP