Σαν Σήμερα: Η πρώτη νίκη του Σένα στην F1 (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ένας θρύλος όπως ο Άιρτον Σένα, δεν μπορούσε να μην κατακτήσει με έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό τρόπο την παρθενική του νίκη στη Formula 1. Επίσης στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ, θα θυμηθούμε τι έγινε στο τελευταίο GP Μπαχρέιν που διεξήχθη υπό το φως του ήλιου. Τόσο στο MotoGP, όσο και στο WRC πραγματοποιήθηκαν ιστορικά γεγονότα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/4 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1985, ο αείμνηστος Άιρτον Σένα, μάγεψε τους πάντες στο Grand Prix Πορτογαλίας και την πίστα του Εστορίλ, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στη Formula 1 όπως και το πρώτο του «Grand Chelem». Η βροχόπτωση είχε επηρεάσει τόσο πολύ το οδόστρωμα που πολλοί οδηγοί έχασαν τον έλεγχο, ακόμα και στα λιγότερο αναμενόμενα σημεία. Χαρακτηριστικά, οι Νάιτζελ Μάνσελ και Έντι Τσίβερ έκαναν τετ-α-κέ ενώ όδευαν προς το grid και εκκίνησαν από το pit lane, ενώ ο Αλέν Προστ έχασε μόνος του τον έλεγχο στον 30ο γύρο, στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού, λόγω υδρολίσθησης. Η βροχή δυνάμωσε και τα γυρολόγια κυμαίνονταν σε τόσο υψηλούς χρόνους που δεν συμπληρώθηκε ο προγραμματισμένος αριθμός γύρων. Ο Σένα έριξε γύρο σε όλους εκτός από τον Μικέλε Αλμπορέτο, με το βάθρο να κλείνει ο Πατρίκ Ταμπέ. Ο Έλιο Ντε Άντζελις τερμάτισε τέταρτος, με τις άλλες δύο βαθμολογούμενες θέσεις να καταλαμβάνουν οι Μάνσελ και Στεφάν Μπέλοφ.

Σαν σήμερα το 1999, η Citroën έγραψε ιστορία καθώς σημείωσε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), με τον Φιλίπ Μπουγκάλσκι να επικρατεί στο ασφάλτινο Ράλλυ Καταλονίας με ένα μπροσθιοκίνητο Kit Car του Citroën Xsara. Ο Μπουγκάλσκι, ο οποίος απεβίωσε τον Αύγουστο του 2012, ξανακέρδισε με το ίδιο αυτοκίνητο δύο εβδομάδες αργότερα, στον επίσης ασφάλτινο Γύρο της Κορσικής. Η δεύτερη αυτή νίκη του αποτελεί μέχρι και σήμερα την τελευταία για αυτοκίνητο στο WRC με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Σαν σήμερα το 2002, διεξήχθη το GP Νότιας Αφρικής, για το δεύτερο σταθμό της σεζόν στο MotoGP. Ο αγώνας έδειχνε πως θα προσφέρει μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στον poleman, Βαλεντίνο Ρόσι, καθώς ο ίδιος και ο Τόρου Ουκάβα είχαν ξεμακρύνει αρκετά από τους υπόλοιπους. Μόνο ο Λόρις Καπιρόσι που τερμάτισε τρίτος έδειχνε να κρατιέται κοντά στον συνδυασμό αυτόν. Στο τελευταίο τρίτο του αγώνα, ο Ουκάβα προσπέρασε τον «Γιατρό», μέχρι να χάσει τη θέση του τρεις γύρους πριν τον τερματισμό. Τελικά, ο πρωταθλητής υπέπεσε σε ένα σπάνιο λάθος και επέτρεψε στον Ιάπωνα αναβάτη να τον προσπεράσει ξανά, αδυνατώντας να ανακτήσει για δεύτερη φορά την πρωτοπορία. Έτσι, ο Ουκάβα κατάφερε να σημειώσει την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία.

Σαν σήμερα το 2013, το βάθρο του GP Μπαχρέιν συμπληρώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τους Σεμπάστιαν Φέτελ, Κίμι Ράικονεν και Ρομέν Γκροζάν, με τον Γερμανό της Red Bull Racing αυτήν τη φορά να επικρατεί των δύο Lotus με πιο εμφατικό τρόπο. Ωστόσο, ο Πολ Ντι Ρέστα σχεδόν έκανε την έκπληξη με την Force India, όντας στην τρίτη θέση για ένα μεγάλο κομμάτι του αγώνα. Tελικά έχασε τη θέση του από τον Γκροζάν ελάχιστους γύρους πριν το τέλος και τερμάτισε τέταρτος. Ο poleman, Νίκο Ρόσμπεργκ, αντιμετώπισε σοβαρότατα προβλήματα με τη διαχείριση των ελαστικών του και τερμάτισε μόλις ένατος.

Σαν σήμερα, επίσης το 2013, η πίστα του Circuit of the Americas φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα του MotoGP. Ο νεοφερμένος, Μαρκ Μάρκεθ, κέρδισε τον πρώτο του αγώνα με τη Honda, γράφοντας παράλληλα ιστορία ως ο νεότερος νικητής στην ιστορία της μεγάλης κατηγορίας, σε ηλικία 20 χρονών και 63 ημερών. Η ιαπωνική ομάδα «έκλεψε» την παράσταση στο Όστιν, με τον Ντάνι Πεντρόζα να χάνει εν τέλει την πρωτοπορία από τον νεαρό ομόσταυλό του στην στροφή 7 του 13ου γύρου. Ο πρωταθλητής, Χόρχε Λορένθο, ολοκλήρωσε το βάθρο με την τρίτη του θέση.

